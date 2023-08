Daniela Caviglia wollte wegen Long Covid nicht mehr leben

Bevor Daniela Caviglia an Corona erkrankt war, pflegte sie einen aktiven Lebensstil. Quelle: zVg

«Krankheit der Tausend Tode» nannte Daniela Caviglia ihre Erkrankung an Long Covid. Weil sie am Ende wie lebendig begraben war, entschied sie sich für den Freitod mit der Sterbehilfeorganisation Exit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die ehemalige Chefredaktorin von zwei Fachmagazinen Daniela Caviglia erkrankte an Corona und infolgedessen an Long Covid.

Weil sie zuletzt derart stark unter den Symptomen litt, entschied sie sich Anfang August per Freitod aus dem Leben zu scheiden.

In ihrem Kampf gegen Long Covid liess Caviglia nichts unversucht und probierte sogar Aids-Medikamente. Mehr anzeigen

Daniela Caviglia war in der letzten Phase ihrer Erkrankung an Long Covid fast den ganzen Tag ans Bett gefesselt. Sie vertrug kein Licht, keine Gerüche und keine lauten Geräusche. Nun wählte Caviglia den Freitod und schied Anfang August mit der Sterbehilfeorganisation Exit aus dem Leben. Dies schreibt der «Blick».

Über ihre Gebrechen habe die 56-Jährige gesagt, es sei die «Krankheit der Tausend Tode». Dennoch sprach sie öffentlich über das chronische Erschöpfungssyndrom (CFS) eine der Nachwirkungen ihrer Long-Covid-Erkrankung.

Mitte Mai empfing sie den «Blick» an ihrem Krankenbett. Die ehemalige Chefredaktorin von zwei Fachmagazinen war auch selbständig mit ihren eigenen Kommunikationsunternehmen arbeitend. Doch im Frühling 2022 erkrankte sie zweimal schwer an Corona – trotz Impfung, wie sie betont habe.

Sie versuchte sogar Aids-Medikamente

Ein Jahr nach der Erkrankung an Covid sei vom einst aktiven Leben der Baselbieterin nicht mehr viel übrig, schreibt die Zeitung. «Ich kann mich nur noch schwer konzentrieren. Es gibt Tage, an denen ich kaum noch sprechen kann. Ich liege bis zu 22 Stunden pro Tag im Bett», sagte sie. Das Haus verlasse sie nur noch an bewölkten Tagen und dann nur mit Sonnenbrille und Hut.

Auch prangerte sie an, dass an Long Covid Erkrankte von der Politik und dem Gesundheitswesen im Stich gelassen würden. Dies tat sie in Leserbriefen. Finanzielle Unterstützung habe sie keine erhalten.

Sie habe alles versucht, um die Nachwirkungen von Long Covid loszuwerden. Auch Aids-Medikamente seien darunter gewesen. Nichts half.

Sie habe kein Leben als Pflegefall führen wollen, das sie bereits beim Besuch der «Blick»-Redaktorin klar gewesen, heisst es. Caviglia meldete sich folglich bei Exit an. Denn: «So kann ich dem Leiden irgendwann selbst ein Ende setzen.»