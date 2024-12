Das ist das nervigste Weihnachtslied aller Zeiten

Überraschenderweise nicht auf der Liste: Mariah Carey mit «All I Want For Christmas Is You». Screenshot Youtube

blue News wollte von dir wissen: Was ist das schlimmste und nervigste Weihnachtslied aller Zeiten? Nun ist das Ergebnis da.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Dezember hört man ständig dieselben Weihnachtslieder. Und diese können irgendwann so richtig nerven.

blue News wollte wissen: Welches ist das nervigste Weihnachtslied aller Zeiten? Mehr anzeigen

Vor rund zwei Wochen wollten wir von den blue News Leserinnen und Lesern wissen: Welches ist das nervigste Weihnachtslied aller Zeiten? Ihr habt abgestimmt und das ist dabei herausgekommen:

Platz 3: «Holly Jolly Christmas»

Auf Platz drei der nervigsten Weihnachtslieder überhaupt ist das Lied «Holly Jolly Christmas». blue News Leserinnen und Leser schreiben darüber: «Einfach eine doofe Melodie» oder «Soll zwanghaft festlich wirken».

Das Lied wurde 1962 von Johnny Marks geschrieben und gehört zu den 25 meistgespielten Weihnachtsliedern, die von ACAP-Mitgliedern (American Society of Composers, Authors and Publishers) im frühen 21. Jahrhundert geschrieben wurden. Es wurde von zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern gecovert, darunter Alan Jackson, Jerrod Niemann, Lady Antebellum und Michael Bublé.

Platz 2: «O Tannenbaum»

Tatsächlich hat es das Weihnachtslied «O Tannenbaum» ebenfalls auf die Liste der nervigsten Weihnachtslieder geschafft. Dazu habt ihr geschrieben: «Nervig», «Langweilig», «Gospel» und «Kirchengedöns».

«O Tannenbaum» ist eines der bekanntesten Weihnachtslieder im deutschen Sprachraum. Ursprünglich war das Lied kein Weihnachtslied, sondern ein Liebeslied, das von Joachum August Zarnack im Jahr 1819 geschrieben wurde. In diesem Lied beklagt ein unglücklicher Liebender die Untreue seiner Geliebte und nutzt den immergrünen Tannenbaum als Symbol der Treue: «O Mägdelein, o Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte».

Platz 1: «Last Christmas»

Und last, but not least, der Platz 1 der nervigsten Weihnachtslieder aller Zeiten ist: (*Trommelwirbel*) «Last Christmas» von Wham! Wer hätte das gedacht? George Michael und Andrew Ridgeley wohl kaum, als sie in Saas-Fee durch den tiefen Schnee stampften.

Über das Lied schreiben blue News Leserinnen und Leser: «Nervig, geht mir auf den Sack», «Stell gleich das Radio um, wenn der läuft» oder «Immer der gleiche Song – so mühsam».

Über «Last Christmas» von Wham! müssen wir wohl gar nicht viel sagen. Es ist und bleibt einfach ein einprägsames Weihnachtslied.

So, und jetzt wünscht euch blue News einen happy Ohrwurm zum Fest aller Feste!