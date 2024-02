11 Uhr

Die Mibelle sei aus der Migros hinausgewachsen und der Bezug zur Migros sei verloren gegangen. Das Unternehmen produziert an 9 Standorten in 5 Ländern. Man sei überzeugt, dass andere Eigentümer den Wachstumsprozess der Mibelle besser begleiten können. «Wir trennen uns schweren Herzens von der Mibelle», so Matthias Wunderlin. Auch bei der Mibelle habe der Verkaufsprozess keine Auswirkungen auf den laufenden Betrieb.