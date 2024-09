Das sind die besten Gemeinden der Schweiz – und das die schlechtesten

Stuflioffeis65

Schlechteste Gemeinden. Was Tramelan anbelangt, bin ich ganz und gar nicht einverstanden. Ich wohne seit fast 60 Jahren hier und bin sehr zufrieden. Die Leute sind freundlich und hilfsbereit, wir haben saubere Luft, ein tolles Schwimmbad, viele Arbeitsplätze, günstige Wohnungen, mit drei Zimmern schon ab CHT 670.--, 4 Zimmer 1100 - 1200 Franken. Schöne Landschaft, viele Wanderwege in nächster Umgebung, gute medizinische Veersorgung im Gesundheitszentrum und bei selbständigen Medizinern. Wer ein Haus bauen will bekommt das Land zu CHF 175.-- pro m2. Die Steuern sind höher als der Durchschnitt, dies wird jedoch durch die super Lebensqualität mehr als kompensiert.