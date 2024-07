Diese Hochwasser sind erst der Anfang

Dieter

Am Samstag hat nicht der Saharastaub die Gewitter im Mittelland verhindert sondern der dadurch in grosser Höhe gebildete Wolkendeckel. Staubpartikel wirken als Kondensationskerne und die Luft war sehr feucht, trotz Föhn. Das sah das Meteoschweiz Modell sehr wohl schon am Mittag, aber es wurde auf eine Anpassung der Prognose verzichtet, vermutlich weil man mit der Warnlage im Süden ausgelastet war. Ich stelle mir vor, dass der Tag für die Meteorologen ziemlich stressig war. Laut Meteoschweiz kanen im Naggiatal am Samstagabend alle ungüstigen Voraussetzungen für so eine Flutkatastrophe zusammen.

Wie damals in den 1920er Jahren am Bölchen im Jura von BL und SO.