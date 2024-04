Zürichsee-Villa ärgert Nachbarn schon länger – nun haben sie genug

Diese Villa am See in Lachen SZ sorgt derzeit für Diskussionsstoff unter Anwohnern. Google Maps

Ein Unternehmer plant einen Neubau seiner Villa am Zürichsee in Lachen SZ. Dagegen wehren sich Nachbarn: Gemäss ihnen dürfte das jetzige Anwesen dort gar nicht stehen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Neubaupläne eines Unternehmers in Lachen SZ sorgen bei Nachbarn für rote Köpfe.

Stein des Anstosses: Die Villa am Zürichsee steht ausserhalb der Bauzone.

Aktuell sind Bewilligungsverfahren für die Villa bei den Behörden hängig. Mehr anzeigen

In Lachen SZ, direkt am Zürichsee, steht eine grosse Villa inklusive privaten Seezugangs und Badehütte am Ufer. Ihr Besitzer, ein Unternehmer, plant einen Neubau – und stösst dabei auf Widerstand von Nachbarn, wie der «Blick» berichtet. Der Grund: Laut ihnen dürfte das Haus weder existieren noch weiter ausgebaut werden.

Das Haus stehe nachweislich ausserhalb der Bauzone. Als es in den 90er-Jahren gebaut wurde, liessen die Behörden den damaligen Bauherrn aber gewähren. Baubewilligungen ausserhalb der Bauzonen sind gemäss dem Bundesamt für Raumentwicklung an strenge Voraussetzungen geknüpft. Ein Neubau in einem sogenannten Nichtbaugebiet muss entsprechend zuerst von der zuständigen kantonalen Behörde genehmigt werden.

«Es hat ein Ausmass angenommen, das für mich fast dreist ist», wird ein direkter Nachbar von «Blick» zitiert. Er selbst habe in seinem Haus einen Raum für Gartengeräte zu Wohnraum umnutzen wollen, erhielt vom Kanton aber eine Absage. Zusammen mit einem weiteren Nachbarn wehrt er sich nun gegen die Neubaupläne und sagt: «Es gilt doch Rechtsgleichheit.»

Der Besitzer der Villa wollte gegenüber dem «Blick» zur Angelegenheit nicht Stellung nehmen. Das Amt für Raumentwicklung des Kantons Schwyz bestätigt, dass aktuell Bewilligungsverfahren für die Villa hängig seien. Die Einsprachefrist ist dieser Tage abgelaufen. Affaire à suivre.