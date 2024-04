Das Archivbild eines Hochdruckrücken aus dem Sommer 2023: Dieses Phänomen sorgt meist für richtig warme Temperaturen. Meteoschweiz

Dieses Wochenende locken frühsommerliche Temperaturen nach draussen. Verantwortlich dafür ist ein sogenannter Hochdruckrücken: blue News erklärt dir, was dahintersteckt.

Ab Freitag hält in der Schweiz der Sofort-Sommer Einzug. War es in den vergangenen Tagen noch kühl und nass, locken aufs Wochenende Sonne satt und Temperaturen von 25 Grad und mehr nach draussen. Temperaturen, die normalerweise erst im Frühsommer erreicht werden, könnten dieses Jahr schon Anfang April geknackt werden.

Verantwortlich dafür ist ein sogenannter Hochdruckrücken, der sich über dem Atlantik breitmacht. In diesem Bereich besteht ein hoher Luftdruck, er bedeutet stabiles Wetter. Weil der Hochdruckrücken Luftmassen aus dem subtropischen Gebiet mitnimmt, wird es so richtig warm.

Gemäss dem Wetterdienst MeteoNews könnte es am Wochenende gar absolute Rekordwerte für die erste Aprilhälfte geben. Wie die Tabelle des Wetterdienstes zeigt, sind die genauen Temperaturen aber nicht vorhersehbar.

Die Tabelle zeigt die aktuell erwarteten Temperaturen und die bisherigen Rekordwerte. Meteonews

Mit sommerlich schwülwarmen Nächten ist so früh im Jahr aber noch nicht zu rechnen. Laut Meteonews sind die Nächte noch lang, die Luft dürfte sich deshalb stark abkühlen.

Ob es tatsächlich für Rekordwerte reicht, wird sich erst im Laufe des Wochenendes zeigen. Denn durch die langen Nächte mit kühler Luft und einem vergleichsweise eher schwachen Wind ist noch unklar, ob die kalte Luft aus der Nacht tagsüber auch tatsächlich weggeblasen werden kann. Deshalb ist noch unklar, ob es bereits für einen Sommertag reicht. Um die 25 Grad dürften aber vielerorts drinliegen.

Nächste Saharastaub-Welle

In den Föhntälern dürften die Temperaturen noch einmal ein wenig höher steigen. Dort weht der Wind traditionell ein wenig stärker, weshalb die Luftmassen stärker durcheinandergewirbelt werden als im Rest der Schweiz.

Dazu kommt, dass am Sonntag und Montag noch einmal eine grosse Welle Saharastaub über die Schweiz zieht. Dieser trübt die Sicht und fördert die Bildung von hohen Wolken. Das könnte die Temperaturen auch dämpfen.

Lange bleiben die sommerlichen Temperaturen aber nicht in der Schweiz. Während es am Montag gemäss den aktuellen Modellen noch weitgehend sonnig und schön bleibt, kehrt am Dienstag der Regen zurück. Dann kühlt es auch bereits wieder deutlich ab – erwartet werden dann noch Temperaturen von etwa 15 Grad.