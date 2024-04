Am Wochenende wird es in der Schweiz vielerorts sommerlich warm. Imago/Science Photo Library

Gute Nachrichten für alle Sommerfans: Am Wochenende wird es in der Schweiz ganz schön warm. Sonnencreme und Sonnenbrille also nicht zu Hause vergessen.

Am Wochenende wird es richtig warm.

Laut MeteoNews könnte das Thermometer auf bis zu 28 Grad klettern.

Wer schon länger vom ersten Sommertag träumt, darf jetzt in Jubelschreie ausbrechen. Denn am kommenden Wochenende könnte es bereits so weit sein. Vielerorts klettert laut MeteoNews das Thermometer womöglich auf über 25 Grad. Damit hätten wir 2024 einen im Vergleich zu letztem Jahr frühen ersten Sommertag – 2023 wurde erstmals am 21. Mai die 25-Grad-Marke geknackt.

MeteoNews spricht vom absoluten Rekord für die erste Aprilhälfte. Möglicherweise liege man lokal nicht weit von absoluten Aprilrekorden entfernt.

Ein Vorgeschmack auf den Sommer

Nachdem das lange Osterwochenende regnerisch endete, gibt es in der Woche nach Ostern sonnige Aussichten: «Ab Freitag bis mindestens zu Beginn der kommenden Woche im Bereich eines Hochdruckrückens recht sonnig», schreibt Meteorologe Roger Perret auf dem Blog von MeteoNews.

Bis Donnerstag seien die Temperaturen mit 13 bis 18 Grad noch recht jahreszeitgemäss, ab Freitag werde es dann aber warm – mit 20 Grad und deutlich mehr. «Am Wochenende und zu Beginn der kommenden Woche sind dann im Norden recht verbreitet sommerliche Werte von 25 Grad und etwas mehr zu erwarten», schätzt Perret ein.

Bis Donnerstag ist es recht #wechselhaft, dann aber ziemlich #sonnig und #warm. Am Wochenende und zu Beginn der Woche liegen 25 Grad und knapp mehr drin, es wird #sommerlich. Mehr zum #Wochenausblick unter https://t.co/xUq0EQHVmx (rp) pic.twitter.com/JdCmhZjWDv — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) April 2, 2024

Der Wettergott meint es also gut mit uns und gibt uns einen Vorgeschmack auf den Sommer. Am Wochenende ströme für die Jahreszeit ausserordentlich warme Luft aus Nordafrika zu uns.

Erstes Sommerwochenende für die Schweiz

Nachdem es am Mittwoch oder auch Donnerstag noch zu vereinzelten Regengüssen an manchen Orten kommen könnte, sind laut MeteoNews ab Freitag in den Alpentälern durchaus auch mal 27 bis 28 Grad möglich. Dort mischt vor allem zeitweise auch der Föhn mit.

Die Prognosen für Sonntag zeigen: Im Norden und Westen werden 25 Grad oder mehr erwartet, im Süden könnte es Höchsttemperaturen von 23 Grad geben.

Meteorologe Jörg Kachelmann schreibt in seiner Prognose im «Tages-Anzeiger» von einem «fast ausserirdisch anmutenden kommenden Wochenende mit einer Luftmasse, die es so seit über 100 Jahren bei uns in dieser Jahreszeit nicht mehr gegeben hat». Er meint gar, dass die Temperaturen in den Föhntälern örtlich bis auf 30 Grad steigen könnten.

So oder so: Es wird das erste sommerliche Wochenende des Jahres werden. Und man könnte bei den Prognosen glauben, es wäre schon Juli, dabei schreiben wir erst April.

