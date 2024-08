Ein 56-jähriger Mann stürzte mit seinem E-Bike und zog sich tödliche Verletzungen zu. Im Bild zu sehen ist die Unfallstelle. Kantonspolizei St. Gallen

Am Donnerstag hat sich in Schänis SG ein tödlicher Selbstunfall eines E-Bike-Fahrers ereignet. Der 56-Jährige ist auf der Unfallstelle gestorben.

Ein 56-jähriger E-Bike-Fahrer hat sich in Schänis SG am Donnerstag bei einem Selbstunfall tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann war gemäss der Polizei gestürzt und in einen Pfosten geprallt. Der genaue Unfallhergang sei jedoch noch unklar.

Die Rettungskräfte konnten beim in der Region wohnhaften Schweizer nur noch den Tod feststellen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilt.

