Einstürzendes Baugerüst tötet zwei Arbeiter und verletzt vier schwer

Verletzte bei Einsturz von Baugerüst in Lausanne Beim teilweisen Einsturz eines Baugerüsts sind am Freitag in Prilly VD westlich von Lausanne mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich im Quartier um das Einkaufszentrum Malley Lumières. Es sei ein grösserer Einsatz von Polizei und Rettungskräften im Gange, sagte ein Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Unglück habe sich kurz vor 09.30 Uhr ereignet. Mehrere Ambulanzen sowie Fahrzeuge von Feuerwehr und Polizei seien vor Ort. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. 12.07.2024

In Lausanne hat offenbar ein Lastenaufzug ein Baugerüst einstürzen lassen: Es soll meherer Verletzte geben. Der Rettungseinsatz hält an.

phi Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Lausanne ist heute Morgen ein Baugerüst eingestürzt.

Mehrere Bauarbeiter wurden verletzt.

Die Feuerwehr sucht in den Trümmern nach weiteren Verletzten. Mehr anzeigen

Update 13:00 Uhr: Die Hinweise verdichten sich, dass ein Lastenaufzug der Grund für den Unfall ist. Mehrere Zeugen sagten Keystone-SDA, ein Lastenaufzug sei hinabgestürzt und habe das ganze Gerüst auf der Nordseite des Gebäudes mitgerissen. Eine Angestellte einer Apotheke im Einkaufszentrum berichtete, sie habe einen lauten Krach gehört und eine riesige Staubwolke gesehen. Die Behörden machten zur Ursache und zum genauen Hergang des Unfalls zunächst keine Angaben.

Das Unglück ereignete sich kurz vor 9:30 Uhr auf der Baustelle von «Malley Phare» in Prilly VD. Mit jenem Bauprojekt soll der westliche Teil des Einkaufszentrums Malley Lumières um ein Hochhaus aus Holz erhöht werden. Insgesamt sei das Gebäude 19 Stockwerke oder fast 60 Meter hoch, so der Polizeisprecher. Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab.

Update 12.15 Uhr: Laut «Blick» sind bei dem Unfall zwei Bauarbeten ums Leben gekommen. Vier wurden demnach schwer verletzt.

Scène dramatique à Malley ou un échafaudage s’est effondré. @LeTemps pic.twitter.com/NmoEM3j872 — Raphaël Jotterand (@Raph_jott) July 12, 2024

«Der Lärm war ohrenbetäubend und dauerte mindestens zehn Sekunden»: So beschreiben Zeugen gegenüber «20 Minutes» den Unfall, der sich am heutigen Freitagmorgen in Lausanne ereignet hat, als ein Baugerüst im Stadtteil Malley eingestürzt ist.

Demnach hat der Sturz eines Lastenaufzugs zum Fall des gesamten Gerüsts geführt. Feuerwehrleute suchen nun in den Trümmern nach Verletzten – auch mit der Hilfe von Drohnen. Mehrere Krankenwagen sind vor Ort, Strassen in dem Gebier sind abgesperrt.

Die nahe Vaudoise-Arena wurde für die Öffentlichkeit geschlossen, um dort womöglich Verletzte versorgen zu können. «Im Moment sprechen wir von mehreren Verletzten», sagt ein Sprecher der Kantonspolizei. «Die Rettungsarbeiten werden fortgesetzt.»

Einstürzendes Baugerüst verletzt mehrere Büezer in Lausanne Ercshreckende Bilder aus Lausanne: mAm 12. Juli 2024 ist gegen 9.30 Uhr ein Bauergüst im Stadtteil Malley eingestürzt. Bild: KEYSTONE Anwohner und Passanten sind fassungslos: Mehrere Bauarbeiter wurden bei dem Vorfall verletzt. Bild: KEYSTONE Wie viele Personen verletzt worden sind, ist noch unklar. Die Rega unterstützt den Rettungseinsatz. Bild: KEYSTONE Ein Problem mit einem Lastenaufzug könnte den Unfall verursacht haben. Bild: KEYSTONE Retter suchen in den Trümmern nach weiteren Verletzten. Bild: KEYSTONE Schweres Gerät im Einsatz. Bild: KEYSTONE

