Explosion fordert 2 Tote – Polizei gibt neue Details bekannt

0:48 Explosion in Nussbaumen fordert Tote und Verletzte In Nussbaumen AG sind bei einer Explosion zwei Menschen getötet worden. Elf weitere Personen wurden verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte sind vor Ort.

In Nussbaumen AG sind bei Explosionen in einer Tiefgarage eines Hochhauses zwei Menschen ums Leben gekommen. Elf Menschen sind verletzt worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Nussbaumen AG haben sich am Donnerstagabend mehrere Explosionen ereignet. Eine grosse Rauchsäule stieg über dem Gebiet auf.

Am Abend bestätigt die Polizei zwei Todesopfer. Elf Personen wurden zudem verletzt.

Die Detonationen ereigneten sich in einer Tiefgarage. Diese geriet in Brand, ebenso der erste Stock des Gebäudes. Dessen Bewohner wurden evakuiert.

Die Polizei geht aktuell von einem Unfall aus. Mehr anzeigen

Explosionen in einer Tiefgarage und ein Brand haben am Donnerstagabend im Zentrum von Nussbaumen AG zwei Todesopfer gefordert. Elf Personen wurden verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Die Bewohner mehrerer Hochhäuser wurden evakuiert.

Die Polizei sprach von einem «erheblichen Sachschaden». Wie die Behörden am Freitagmorgen bekannt geben, muss von einem Unfall ausgegangen wird. Ein Delikt stehe aktuell nicht im Raum. «In der Garage herrscht grosses Chaos und immenser Sachschaden am Objekt und den abgestellten Fahrzeugen», heisst es von den Behörden. Weitere Todesopfer oder Verletzte seien in der Nacht nicht gefunden worden.

Bilder von vor Ort zeigen die grosse Zerstörung, die bei der Explosion angerichtet wurde. Die Aufräumarbeiten gehen weiter.

Explosion in Nussbaumen fordert zwei Todesopfer Grosse Zerstörung durch die Explosion in einer Tiefgarage bei Nussbaumen AG. Bild: KEYSTONE Verkohlte Fassaden, eingedrückte Scheiben: Die Zerstörung ist deutlich sichtbar. Bild: KEYSTONE Durch die Explosion wurden Fenster im Hochhaus eingedrückt. Bild: BRK News Zahlreiche Einsatzkräfte arbeiteten die ganze Nacht durch. Bild: BRK News Auch mehrere Rettungshelikopter standen im Einsatz Bild: BRK News Rettungskräfte bei der Arbeit in der Nacht. Bild: BRK News

Zwei Menschen verstarben in Tiefgarage

Der Polizei wurden kurz vor 19.00 Uhr mehrere Explosionen in der Tiefgarage des Hochhauses gemeldet, wie sie mitteilte. Ein Grossaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften rückte aus. Der Brand hatte sich bei ihrem Anrücken bereits auf den ersten Stock ausgebreitet.

Die zwei getöteten Personen seien in der Tiefgarage gefunden worden, wie die Polizei auf Anfrage eines Mitarbeiters von Keystone-SDA vor Ort mitteilte. Die elf Verletzten hätten alle nur leichte Blessuren erlitten, hiess es. Die Löscharbeiten waren vor Mitternacht beendet, die Bergungsarbeiten liefen weiter, wie es hiess.

Mehr als 100 Bewohner evakuiert

Über 100 Bewohner*innen von sechs mit der Tiefgarage verbundenen Hochhäusern wurden evakuiert. Die meisten konnten im Lauf des Abends in ihre Wohnungen zurückkehren. Von den anderen fanden viele bei Verwandten und Freunden Unterschlupf, wie die Polizei informierte. Für einige organisierte die Gemeinde eine Notunterkunft.

Zuerst hatten «20 Minuten» und «Blick» berichtet. Auf Bildern von Leserreportern war eine hohe Rauchsäule zu sehen.

«Die Explosion passierte in einem Hochhaus neben dem Markthof», berichtet ein direkter Anwohner dem «Blick». Es sei ein lauter Knall zu hören gewesen.

Drohnen behindern Helikopter

Drei Rettungshelikopter kreisten demnach über dem Einsatzgebiet. Einsatzkräfte seilten sich rund um das Gebäude ab, um Menschen vom Dach zu evakuieren. Für die Rettung von Personen seien die Helikopter schlussendlich nicht benötigt worden, sie hätten aber die Feuerwehr mit Luftaufnahmen unterstützt, teilte die Polizei mit.

Sie bat Drohnenpiloten, ihre über dem Gebiet fliegenden Geräte auf den Boden zu holen. Der Rettungseinsatz werde behindert.

Einsatz in Nussbaumen:

Aufgrund Drohnen können Rettungshelikopter nicht mehr fliegen. Drohnenpiloten werden dringend gebeten, die Drohnen aus der Luft zu holen! — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) June 13, 2024

Gegen 20.30 Uhr traf vor Ort die Feuerwehr Spreitenbach sowie das Kantonale Katastrophen Einsatzelement (KKE) ein. Laut der «Aargauer Zeitung» war die Zufahrt nach Nussbaumen von Baden und Ennetbaden her gesperrt. Auch von Hertenstein her gebe es eine Zufahrtskontrolle.