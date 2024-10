In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Hoffeld SG zu einem Selbstunfall eines Autos. Kantonspolizei St. Gallen

In Hoffelden SG kam es in der Nacht zu einem Selbstunfall. Der 27-jährige Fahrer versteckte daraufhin sein Auto an einem unbekannten Ort.

Der Autofahrer fuhr mit seinem Auto auf der Ebersolstrasse von Hoffeld Richtung Brunnadern. Das Auto kam dann rechts von der Strasse ab und prallte in eine Hecke, frontal in einen Briefkasten, in einen Stein und einen Weidezaun. Schlussendlich kam das Auto im Wiesland zum Stillstand.

Danach versteckte der Beschuldigte sein Auto an einem unbekannten Ort. Deshalb kann die Polizei den gesamten Sachschaden nicht beziffern. Der 27-Jährige verliess die Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Später kehrte er allerdings zu Fuss zurück, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt.

Beim Fahrer wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet und sein Führerausweis abgenommen.