Im Wald von Scuol GR ereignete sich am Dienstag ein tödlicher Unfall. Kantonspolizei Graubünden

In einem Wald auf Gemeindegebiet von Scuol GR hat sich am Dienstagvormittag ein Arbeitsunfall ereignet. Ein Forstarbeiter erlag seinen schweren Verletzungen vor Ort.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag verünglückte in Scuol GR ein Forstarbeiter tödlich.

Der 35-Jährige wurde von einem umfallenden Baum getroffen.

Trotz Rettungsmassnahmen verstarb er noch am Unfallort. Mehr anzeigen

Ein 35-jähriger Forstarbeiter war am Dienstag im Gebiet Spi da Nuna in einem Holzschlag mit der Entastung eines zuvor gefällten Baumes beschäftigt. Dabei wurde er nach 10.20 Uhr von einem mitsamt den Wurzeln umfallenden Baum getroffen und schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt.

Ein Kollege wurde demnach auf den Unfall aufmerksam und rief weitere Forstarbeiter – sie waren in loser Formation mit ihrer jeweiligen Arbeit beschäftigt – hinzu. Gemeinsam leisteten sie Erste Hilfe beim nicht mehr ansprechbaren Mann und alarmierten die Rettungskräfte.

Eine Rega-Crew übernahm die notfallmedizinische Versorgung und führte die Reanimationsmassnahmen aus, der Mann verstarb jedoch noch vor Ort.

Zur Betreuung der Arbeitskollegen stand das Care Team Grischun im Einsatz. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden klärt die Kantonspolizei Graubünden, unter Einbezug eines Spezialisten der Schweizerischen Unfallversicherung (SUVA), die genauen Umstände dieses Unfalls ab.