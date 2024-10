Eine 24-jährige Frau erlitt bei einem Wohnungsbrand in Stilli AG schwere Brandverletzungen. Ein Rettungshelikopter flog die von Nachbarn aus der Wohnung gerettete Frau in ein Spital. sda

Am Sonntagabend kam es im Kanton Aargau zu einem schweren Wohnungsbrand. Eine 24-Jährige verletzte sich dabei schwer. Nun ermittelt die Kantonspolizei Aargau.

loe Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Kanton Aargau kam es am Sonntagabend zu einem Brand in einer Wohnung.

Eine 24-Jähriger verletzte sich dabei schwer.

Die Brandursache ist noch unklar. Mehr anzeigen

Am Sonntag, kurz vor 17 Uhr, alarmierten mehrere Augenzeugen in Stilli AG die Feuerwehr. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Wohnung einer 24-Jährigen in Flammen stand. Das Feuer wurde rasch gelöscht und die Gefahr einer weiteren Ausbreitung beseitigt.

Mithilfe von Nachbarn konnte sich die Bewohnerin der betroffenen Wohnung retten. Allerdings erlitt die 24-Jähriger schwere Verbrennungen. Rein Rettungshelikopter flog sie ins Universitätsspital Zürich.

Die Wohnung wurde durch den Brand vollständig zerstört. Die übrigen Bewohner*innen konnten nach Abschluss der Löscharbeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandursache ist noch unklar. Im Vordergrund steht ein technischer Vorgang. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen.