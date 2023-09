Gotthard-Tunnel in beide Richtungen gesperrt

Der Gotthard-Tunnel wurde am Sonntagnachmittag in beiden Richtungen gesperrt. Symbolbild: Keystone

er Gotthard-Strassentunnel ist am Sonntagabend in beide Richtungen gesperrt worden. Der TCS-Verkehrsinformationsdienst nannte technische Probleme als Grund dafür.

Ebenso waren die Einfahrten Göschenen im Kanton Uri und Airolo im Tessin Richtung Tunnel gesperrt, wie der Touring Club Schweiz (TCS) am Sonntagabend weiter meldete. Wie RSI berichtet, bleibt der Tunnel bis mindestens morgen Vormittag gesperrt.

Bereits seit dem Sonntagnachmittag staut sich am Gotthard-Tunneleingang im Süden der Verkehr. Gegenüber «Blick» erklärt ein Leserreporter: «Es ist Chaos hier. Ich stehe seit zwei Stunden mit Hunderten von Leuten vor einer roten Ampel vor dem Gotthard-Tunnel.»

Auf Anfrage von «Blick» sagt die Kantonspolizei Uri, man wisse nicht, warum der Tunnel gesperrt ist. Auch die Kantonspolizei Tessin tappt noch im Dunklen: «Es ist entweder ein Unfall oder ein technischer Defekt. Was genau passiert ist, wissen wir noch nicht», so ein Mediensprecher. Der Sprecher warnt weiter: «Die Störung wird viele Stunden dauern, Autofahrer müssen den Pass nehmen.»

#A2 - Gotthard - Chiasso - Gotthard-Tunnel in beiden Richtungen Tunnel bis auf weiteres gesperrt, technische Probleme (Ungefähre Zeit: bis auf weiteres) — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) September 10, 2023

Guido Bielmann, Mediensprecher des Bundesamtes für Strassen (Astra) erklärt auf «Blick»-Anfrage: «Im Moment können wir keine Details geben. Wir sind am Abklären. Ein Unfall ist es mit Sicherheit nicht, somit gibt es auch keine Verletzten. Es handelt sich um eine technische Störung. Unser Bestreben ist, den Tunnel so schnell wie möglich wieder öffnen zu können.» Es besteht eine Umleitung via Gotthard-Pass oder via A13 San Bernardino.