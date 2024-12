Die orange-markierte Fläche zeigt das vom Stromausfall betroffene Gebiet. Alertswiss

Seit dem Montagmorgen haben die Bewohner in mehreren Gemeinden im Kanton Schaffhausen keinen Strom.

Im Kanton Schaffhausen ist es am Montagmorgen zu einem Stromausfall gekommen.

Betroffen sind die Gemeinden Neuhausen, Beringen und Guntmadingen. Mehr anzeigen

In den Schaffhauser Gemeinden Neuhausen, Beringen und Guntmadingen startet die Woche dunkel. Am Montagmorgen ist es zu einem grossflächigen Stromausfall gekommen, teilt der Kanton via Warn-App Alertswiss mit.

Es könne zu Störungen bei Telefonie und Datendiensten kommen. «Benutzen Sie keine Lifte», empfehlen die Behörden. Zudem solle man sich über den Standort der von den Behörden eingerichteten Notfalltreffpunkte erkundigen.

Die Hintergründe des Stromausfalls sind derzeit noch unklar.

