In Zürich läuft Polizeieinsatz – angeblich wegen Angriff mit Axt

In diesem Gebäude in Zürich Wiedikon sind Polizeibeamte und Mitarbeitende des forensischen Instituts im Einsatz. blue News

In der Nacht auf Sonntag soll in Zürich ein Mann mit einer Axt angegriffen worden sein. Der Mann sei schwer verletzt ins Spital gebracht worden. Augenzeugen berichten von einem Polizeieinsatz am Tatort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Zürich soll in der Nacht auf Sonntag ein Mann von einem Unbekannten mit einer Axt angegriffen worden sein.

Am frühen Sonntagnachmittag läuft der Polizeieinsatz.

Vor dem Gebäude in Zürich Wiedikon steht auch ein Fahrzeug des forensischen Instituts, das für Spurensicherung zuständig ist. Mehr anzeigen

An der Zürcher Staffelstrasse nahe des Bahnhofs Giesshübel soll in der Nacht auf Sonntag ein Mann mit einer Axt angegriffen worden sein. Dies berichtet ein News-Scout «20 Minuten». Das Opfer sei schwer verletzt ins Spital gebracht worden.

Der Mitarbeiter eines Lebensmittelbetriebs sei am Ende seiner Schicht im Treppenhaus angegriffen worden. Die zwei Personen hätten miteinander gekämpft. Ein Kollege haben den Verletzten danach in Spital gebracht, schreibt «20 Minuten» unter Berufung auf eine mit den Vorgängen vertraute Person.

Täter angeblich festgenommen

Dieselbe Auskunftsperson soll gesagt haben, dass der mutmassliche Täter von der Polizei festgenommen worden sei.

Vor dem Gebäude im Zürcher Stadtteil Wiedikon steht ein Einsatzwagen der Stadtpolizei und ein Lieferwagen des forensischen Instituts FOR, wie auch blue News feststellen konnte. Das FOR nimmt im Auftrag der Stadt- und Kantonspolizei Zürich wissenschaftlich-technische Abklärungen vor, wie zum Beispiel Spurensicherung nach Verbrechen.

Die Polizei hat sich zum Vorfall noch nicht geäussert, verspricht aber bald eine Medienmitteilung herauszugeben.

Update folgt.