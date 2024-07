Bubi62

Ich bin auch Mitglied bei EXIT Schweiz (nicht Swizerland!) Aber in so eine Kapsel würde ich mich nie legen, so kalt und unpersönlich, wie bei einer Hinrichtung. Wenn ich Exit in Anspruch nehmen müsste, möchte ich mich in einem hellen gemütlichen Raum befinden, in einem bequemen Bett und wenn möglich umgeben von meinen Liebsten. Ich hoffe, diese Kapsel wird schweizweit verboten.