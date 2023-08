Jetzt wird es in manchen Kantonen richtig teuer

Als Hauptgrund für die Erhöhung haben die Versorger die Einführung der Winterreserve durch den Bundesrat ausgemacht. (Archiv) Bild: Gaetan Bally/Keystone

Anfang September wird offiziell bekannt gegeben, wie stark die Strompreise 2024 steigen werden. Erste Kantone haben ihre Tarife bereits publik gemacht – mit teils drastischen Erhöhungen von bis zu 40 Prozent.

Doch die ersten Kantone machten die neuen Strompreise für das kommende Jahr bereits publik.

Besonders drastisch fällt die Erhöhung im Kanton Aargau aus: plus 38 Prozent.

Als Hauptgrund für die Erhöhungen haben die Versorger die Einführung der Winterreserve ausgemacht, die der Bundesrat zur Vorbeugung einer Strommangellage im Winter geschaffen hat. Mehr anzeigen

Obwohl Strom bereits in diesem Jahr im Schnitt um 27 Prozent teurer wurde, wollen die Versorger für das kommende Jahr die Strompreise schweizweit durchschnittlich um weitere 12 Prozent anheben. Das ergab eine Umfrage des Verbands der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen im Juni 2023 bei den Stromversorgern.

Genaues weiss man erst nach der offiziellen Tarif-Bekanntgabe am 5. September, doch die ersten Kantone machten die neuen Strompreise für 2024 bereits publik – mit der einen oder anderen bösen Überraschung für die Verbraucher.

Preisanstieg um rund 40 Prozent im Aargau

Besonders hart trifft es die Stromkund*innen im Aargau: Der Strompreis steigt um 38 Prozent. Ein durchschnittlicher Haushalt muss ab 1. Januar 2024 für Elektrizität monatlich rund 36 Franken mehr bezahlen, wie der Aargauer Energieversorger AEW am Mittwoch mitteilte. Das ist ein Aufschlag von 432 Franken im Jahr.

Trotz bedeutender Eigenproduktion, wie hier im Wasserkraftwerk Bremgarten-Zufikon an der Reuss, muss die AEW Energie AG die Strompreise 2024 erneut erhöhen. Bild: Keystone

Bereits 2023 waren die Strompreise im Aargau um rund 25 Prozent angestiegen. Grund für die Preiserhöhung sind höhere Beschaffungskosten und zusätzliche Abgaben. Die Netznutzungskosten im Verteilnetz werden per 2024 steigen und die nationale Netzgesellschaft Swissgrid erhöht ihre Tarife für die Systemdienstleistungen.

Ab 1. Januar 2024 bezahlen die Stromkunden darüber hinaus die Kosten für die Stromreserve des Bundes in Höhe von 1,20 Rappen pro Kilowattstunde. Dies führt zu einer gesamthaften Erhöhung der Netznutzung und Abgaben von rund 11 Franken pro Monat und Haushalt. Ein Durchschnittshaushalt zahlt nächstes Jahr 34,82 Rappen pro Kilowattstunde, gegenüber 25,13 Rappen aktuell. Das sind gut 38 Prozent mehr.

Basel erhöhen Strompreise um etwa 7 Prozent

Auch im Kanton Basel-Stadt wird der Strom erneut teurer. Kund*innen der Industriellen Werke Basel (IWB) müssen ab 2024 durchschnittlich 7 Prozent mehr bezahlen als bisher. Bereits per Anfang 2023 hatten die IWB die Stromkosten um 12 bis 15 Prozent erhöht.

Für einen 2-Zimmer-Haushalt in der Grundversorgung bedeutet die Erhöhung gemäss Communiqué der IWB Mehrkosten von etwa 36 Franken pro Jahr. Grössere Haushalte mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4500 Kilowattstunden müssen mit Mehrkosten von 102 Franken rechnen.

Ebenfalls um 7 Prozent erhöht Repower die Tarife für seine rund 48’000 bedienten Bündner Haushalte in der Grundversorgung. Das Zuger Energie- und Wasserversorgungsunternehmen WWZ kündigte dieser Tage ebenfalls eine Strompreiserhöhung an, ohne genauere Angaben zu machen.

Hohe Handelspreise und historische Trockenheit

Gründe für die erneuten Preissteigerungen gibt es mehrere. Die Strompreise an den europäischen Energiehandelsplätzen erreichten in der zweiten Jahreshälfte 2022 nie gesehene Höchstwerte, was sich auch auf die Strompreise für 2024 auswirkt. Trotz längerfristiger Beschaffung und einem hohen Anteil an Eigenproduktion kann der Einfluss der stark gestiegenen Energiemarktpreise nur teilweise abgefedert werden.

Die Trockenheit im Sommer 2022 führte ausserdem dazu, dass Schweizer Wasserkraftwerke weniger Strom lieferten, was sich auf die Grosshandelspreise auswirkte. Als Hauptgrund für die Erhöhung haben die Versorger jedoch die Einführung der Winterreserve ausgemacht, die der Bundesrat zur Vorbeugung einer Strommangellage im Winter geschaffen hat.

