Jon Pult sitzt seit 2019 für die SP Graubünden im Nationalrat. Bild: Keystone

Jon Pult gilt vielen Beobachter*innen als aussichtsreicher Kandidat für den frei werdenden Bundesratssitz von Alain Berset. Lange hielt er sich bedeckt. Am Montag will der Bündner SP-Nationalrat nun Klartext reden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Steigt Jon Pult ins Bundesratsrennen der SP? Die SP Graubünden lädt am kommenden Montag jedenfalls zu einer Medienkonferenz zum Thema Bundesratswahlen.

Der Bündner Nationalrat Pult wird schon länger als möglicher Kandidat gehandelt.

Bisher haben drei Kandidaten offiziell ihr Interesse angemeldet, Bundesrat Alain Berset zu beerben: der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch, der Basler Regierungspräsident Beat Jans und der Berner Nationalrat Matthias Aebischer. Mehr anzeigen

Die SP Graubünden lädt am kommenden Montag, 2. Oktober, zu einer Medienkonferenz im Bundeshaus. Thema sind die Bundesratswahlen, und natürlich wird Jon Pult vor Ort sein, wie die Bündner SP auf Anfrage von blue News bestätigt. Der 38-jährige Nationalrat wird schon länger als möglicher Bundesratskandidat gehandelt.

Pult sitzt seit 2019 im Nationalrat. Der Engadiner präsidiert die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats und sitzt auch in der Immunitätskommission. Vielen Beobachter*innen gilt der dreisprachige Bündner als vielversprechendes Talent der SP.

So sagte etwa der Politgeograf Michael Hermann vom Forschungsinstitut Sotomo erst kürzlich im Gespräch mit blue News: Pult sei «ein besonderes politisches Talent. Aber Talente sind nicht unbedingt die, die am Ende auch in den Bundesrat gewählt werden».

Bisher nur Männer im Rennen um Berset-Nachfolge

SP-Bundesrat Alain Berset wird im Dezember nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Er tritt damit nach zwölf Jahren aus der Landesregierung zurück. Das Kandidatenkarussell um seine Nachfolge dreht – bisher haben nur drei Männer ihr Interesse angemeldet. Mit Pult wären es vier.