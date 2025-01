In der orange-markierten Region warnt der Kanton Bern vor starker Rauchentwicklung. Alertswiss

In Ammerzwil BE ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Der Kanton warnt vor starker Rauchentwicklung.

Dominik Müller

In Ammerzwil, einer Ortschaft der Berner Gemeinde Grossaffoltern, ist am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen.

Der Kanton Bern hat in der Folge eine Warnung via Alertswiss ausgerufen. Der Brand führe zu starker Rauchentwicklung. «Schliessen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab», empfehlen die Behörden.

Zudem solle das betroffene Gebiet möglichst gemieden und weiträumig umfahren werden.