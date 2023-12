Vilmariba Sie sterben MIT Corona, man beachte diese Feinheit der Sprache. Im Frühjahr hat das BAG geschrieben, die Impfung werde nicht mehr empfohlen und nehmen Ärzte in die Haftung. Wieso wohl impfen die nicht mehr?

Neutralwersglaubt Kantonsbürger warnt vor erneuter Unterdrückung durch den Staat.

Medor58 Klärt doch bitte endlich auf. Die Coronaimpfung ist bedenklich. Viel mehr Menschen werden verunsichert, weil sie meinen die Impfung schütze vor Ansteckung. Die Impfung bietet, wenn man eben anderen Experten glauben darf, keinen wirklichen Schutz, aber der Selbststutz wird blockiert. Hört auf, ständig Angst zu verbreiten. Grippentote gibt es jedes Jahr, geimpft oder ungeimpft. Die Aerzte sind in der Verantwortung und können zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie die Impfung delquel anraten und durchführen.

Friekauppau29 Sicher nicht Impfen lassen die Nebenwirkungen sind Extrem!!

Radiesli Schreibt doch bitte etwas neues.

Egosumquisum Nach all den negativen Erfahrungen mit den Impfstoffen gegen Corona lasse ich mich ganz sicher nicht mehr ein weiteres mal impfen, obwohl ich als über 65-Jähriger und vierfacher Herzinfarktpatient als besonders gefährdet eingestuft werde. Um die Netiquette zu wahren, verkneife ich mir einen weitern Kommentar zur genannten Kantonsärztin!

Jacotti Leider ... und stellen Sie sich vor, es sterben tatsächlich an Menschen an Grippe und leider nach wie vor an andern Krankheiten.

Padi_QN Es sterben leider immer Menschen. Dies an allen möglichen Ursachen. Finde es langsam müssig immer diese Panik Schiene zu fahren. Man sollte solchen News keine Plattform mehr geben...

kaisergunter Im Bereich OEV sollte man wieder Masken tragen!

aha kaisergunter Das darfst du doch gerne machen, verbietet dir doch keiner!

Aber lass MICH leben wie ich will!

Meipliossit46 Ich 75 Jahre ,habe schon die 5 Corona- Impfung gemacht , ich hatte noch nie

Nebenwirkungen gehabt !

Ich wünsche dir wirklich nichts schlechtes . Aber wenn du Corona bekommst ,

hoffe und wünsche ich dir , dass du nicht zum Arzt gehst !

Und dich jedes Spital ablehnt ! Wegen Überbelegung !

Aber da sind dann wieder die anderen Schuld nicht du !

aha Meipliossit46 Was ist bei dir schief gelaufen? Wir alle zahlen KK-Prämien, also haben auch ALLE ein Recht darauf, einen Arzt aufzusuchen wenn man krank sein sollte!

Zudem steckst du als x-mal gespritzter mich als normalo genau gleich an mit dieser Grippe, also darf auch ICH zum Arzt! 🥳🤣

Was für eine Einstellung manche Menschen doch haben.....

Stabeunieg86 Es ist erstaunlich dass in diesem Artikel mit keinem Wort erwähnt wird, dass es einen relativ guten Schutz gegen diese Viren gibt: SCHUTZMASKEN tragen

Wiescherau46 Und schon kommen sie wieder aus ihren digitalen Schlupflöchern hervor. Gäähn.

Peiffaugie64 Auch mein Gedanke war, "hört bitte auf wieder Angst zu scheuern und die Menschen sterben nicht an Corona sondern MIT Corona". Und wer den Artikel über die Impfung in der Weltwoche nicht gelesen hat, sollte dies noch nachholen. Sehr bedenklich.

Denker1964 Da braucht jemand wieder vermehrt Aufmerksamkeit 😉.

lucky8404 Diejenigen, die nach heutigem Wissensstand noch immer eine Impfung empfehlen sollte man umgehend einsperren!

Geri1956 Alle diese Corona Propheten sollte man vor Gericht stellen, diese Volkshetze geht einem langsam aber sicher auf die Nerven.

save Distanzhalten - nicht nur während der Virenzeit -

schützt vortrefflich!

Zolojau86 Wir 71, waren damals mit diversen Menschen die Corona hatten zusammen und wurden nie angesteckt.

Aus Dummheit, weil wir nach Österreich in die Ferien wollten haben wir uns 2 x impfen lassen.

14 Tage nach der zweiten Impfung, an dem der Schutz angeblich am grössten war, wurden wir beide positiv getestet.