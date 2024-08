Kassiererin lehnt Banknote wegen fehlender Ecke ab

Eine Kassiererin des Detailhändlers Coop scannt die Ware. (Symbolbild) Bild: Keystone

Marc Schinzel, FDP-Landrat Baselland, erlebt im Coop Bottmingen eine kuriose Szene, als er mit einem leicht beschädigten Zehnernötli bezahlen will: Die Kassiererin lehnt die Note ab und erklärt, sie sei ungültig.

Marc Schinzel, FDP-Politiker aus Baselland, wollte im Coop Bottmingen mit einem Zehnernötli bezahlen. Die Kassiererin lehnte die Note jedoch freundlich ab und wies Schinzel darauf hin, dass eine Ecke fehlt.

Schinzel, der die fehlende Ecke nicht bemerkt hatte, war erstaunt über diese Reaktion, bezahlte mit der Karte und veröffentlichte bald einen Tweet über sein Erlebnis:

«Diesen 10er nahm die Kassiererin im #Coop nicht an. Ich solle den Schein bei der Bank wechseln. Weil die linke Ecke fehlt. Verlust ca. 0,5 % der Fläche. Ich frage mich, wie Geschäfte in Italien, Spanien, Griechenland oder der Türkei überleben … Habt ihr ähnliche Erfahrungen?»

Lebhafte Diskussion auf Twitter

Der Tweet löste eine lebhafte Diskussion aus: Ein Nutzer merkte an: «Solange beide Kontrollnummern auf dem Schein ganz ersichtlich sind (hier wären sie auf der Rückseite), ist der Schein gültig!», Ein weiterer Nutzer fragte sich: «Wie ist es mit den Self-Checkout-Kassen im Coop oder mit einer Einzahlung am Bankomaten? Nehmen die leicht beschädigte Banknoten an?»

«Einkauf liegen lassen und sagen: Ich gehe kurz zur Bank und tausche den Schein ....», war ebenfalls ein Tipp. Ein ebenfalls nicht ganz ernst gemeinter Tipp: «Sie Sparfuchs, Sie! 200 mal 0,5 % und dann zocken Sie zehn Franken ab! Ganz raffiniert! Ich hätte Ihnen für die Note auch nur 9,85 angerechnet.»

Coop-Mediensprecher Kevin Blättler erklärte gegenüber blue News: «Unsere Richtlinien besagen, dass wir in unseren Filialen beschädigte Geldnoten akzeptieren, solange ihre Echtheit sichergestellt ist. In diesem Fall wurde aber etwas strenger verfahren. Wir werden unsere Mitarbeitenden diesbezüglich sensibilisieren.»

Zehnernötli ist wieder im Umlauf

Wie der «Beobachter» erklärt, kann man beschädigte Banknoten tatsächlich problemlos auf der Bank ersetzen lassen, solange mehr als die Hälfte der Note vorhanden ist.

Marc Schinzel probierte sein Glück am Montagmorgen übrigens erneut. Er bezahlte seinen Einkauf in einer Migros-Filiale in Binningen mit der besagten Zehnernote. «Der Mann an der Kasse nahm sie ohne Weiteres entgegen. Die Note ist somit weiter im Umlauf», berichtete er blue News amüsiert.