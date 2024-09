In einer Felsspalte liegen die beiden Schädel. Kapo SO / SRF

Eine Klettergruppe hat in Solothurn bei einem Trip zwei menschliche Schädel entdeckt. Der Fund sei aussergewöhnlich, sagt ein Rechtsmediziner.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Klettergruppe hat in Solothurn bei einem Trip zwei menschliche Schädel entdeckt.

Der Fund sei aussergewöhnlich, sagt ein Rechtsmediziner. Mehr anzeigen

Eine Klettergruppe machte kürzlich am Hofstetterköpfli in Hofstetten-Flüh SO einen ungewöhnlichen Fund. Anstatt wie geplant einen Tag am Felsen zu verbringen, stiessen sie auf zwei menschliche Schädel, die in einer Steinwand feststeckten, wie SRF berichtet.

«Ich hatte schon einen kleinen Schock und kurz Angst davor, wer die Schädel dort platziert haben könnte», schilderte einer der Kletterer gegenüber SRF die unerwartete Entdeckung. Die Gruppe alarmierte sofort die Polizei, die neben den Schädeln auch einen Unterkiefer und ein Kreuzbein aus dem Felsen sicherte.

Ein Rechtsmediziner untersuchte die Knochen und bezeichnete den Fund als aussergewöhnlich, da menschliche Überreste mitten im Wald nur selten vorkommen. Interessanterweise wurden bereits 2018 in der Nähe des Hofstetterköpfli menschliche Überreste entdeckt. Die beiden Funde stehen jedoch laut den Ermittlungen nicht miteinander in Verbindung.

Archäologie übernimmt

Es wird vermutet, dass die Schädel von einem Mann und einer Frau stammen, möglicherweise aus einer Krypta. Ein Schädel weist Abwitterungsspuren auf, was auf eine lange Liegezeit hindeuten könnte. Dennoch bleibt unklar, wer die Personen waren und wie die Überreste in den Felsen gelangten.

Um Licht ins Dunkel zu bringen, übernimmt nun die Kantonsarchäologie die weiteren Untersuchungen. Sie soll herausfinden, ob die Knochen vielleicht von einer Grabung stammen oder zu einem anderen Fundort gehören.