Köppel fehlt sogar bei seinem Abschied im Parlament

SVP-Nationalrat Roger Köppel scheidet nach acht Jahren aus dem Bundesparlament aus – ganz ohne grosses Aufheben. Bild: Keystone

Mit der dreiwöchigen Herbstsession endete heute auch die Bundeshaus-Karriere mehrerer Nationalrät*innen und Ständeräte. Bei der Verabschiedung fehlte – einmal mehr – SVP-Vertreter Roger Köppel.

Roger Köppel (SVP/ZH) tritt nach zwei Legislaturen als Nationalrat nicht mehr an.

Roger Köppel, Herausgeber der Weltwoche, fehlte bei seiner Verabschiedung. Er gehörte während seiner Zeit im Nationalrat zu den Parlamentarier*innen mit den meisten Absenzen. Mehr anzeigen

Mit dem heutigen Freitag endet nicht nur die Herbstsession von National- und Ständerat. Für 29 Nationalrät*innen und acht Ständeräte endet damit auch ihre Zeit im Bundesparlament: Sie stellen sich bei den Wahlen vom 22. Oktober nicht mehr zur Wiederwahl.

Die Abtretenden wurden im Bundeshaus mit einer feierlichen Zeremonie verabschiedet. Dabei glänzte SVP-Nationalrat Roger Köppel mit Abwesenheit.

Das kommt wenig überraschend, gilt Köppel doch als Absenzenkönig in Bern. In Rankings, welche Parlamentsmitglieder am häufigsten fehlen, belegte er zuverlässig den ersten Platz.

Köppel war 2015 mit einem Glanzresultat für die Zürcher SVP in den Nationalrat gewählt worden. In Zukunft will er sich ganz auf die «Weltwoche» konzentrieren.

Für viele Veteranen ist jetzt ebenfalls Schluss

Auch mehrere Parlamentsmitglieder, die weit länger als Köppel im Amt waren, haben sich nun verabschiedet. In der Galerie unten siehst du ein paar prominente Namen.