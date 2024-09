Kursschiff rettet gekenterten Böötler aus dem Zürichsee

Die ZSG rettete den Mann aus dem Wasser. sda

Am Donnerstagabend sinkt ein Segelboot auf dem Zürichsee. Der Segler wird von einem Kursschiff gerettet.

zis Sven Ziegler

Am Donnerstagabend kam es auf dem Zürichsee zu einem Zwischenfall: Ein junger Segler geriet mit seinem kleinen Boot in Schwierigkeiten und musste aus dem Wasser gerettet werden. Ein Kursschiff der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) nahm den 21-Jährigen schliesslich an Bord, wie ein Augenzeuge gegenüber dem Tagesanzeiger berichtete. «Wir haben gerade einen Segler aus dem Wasser gezogen», sagte eine Matrosin an Bord. «Aber das Boot konnten wir leider nicht retten.»

Der junge Mann, der im Neoprenanzug barfuss und sichtlich erschöpft an Bord sass, erklärte später, er sei eine Weile im Wasser gewesen, nachdem sein Boot gesunken sei. Er hatte das Boot, einen sogenannten Optimisten – ein kleines Segelboot für Kinder und Jugendliche – bei der Villa Alma in Männedorf eingewassert. Das Boot, eigentlich für Personen bis 1,70 Meter und 70 Kilo ausgelegt, war für den 1,80 Meter grossen Segler ungeeignet.

Mehrere Rettungen pro Jahr

Der Wind trieb den Segler immer weiter hinaus, und bei einem abrupten Wendemanöver lief das Boot voll Wasser. «Ich konnte nur noch aus dem Boot springen», sagte er. Nach vergeblichen Versuchen, das Boot auszuschöpfen, beschloss er, zum Ufer zu schwimmen. Der Weg zum Ufer bei Männedorf war jedoch weit, und er geriet in Panik. Ein Passagier des Kursschiffs entdeckte ihn schliesslich, die Crew rettete den Mann.

Solche Rettungen sind für die ZSG nicht ungewöhnlich. «Es kommt zwei bis drei Mal pro Jahr vor, dass wir Schwimmer, Stand-up-Paddler oder Segler in Not aus dem Wasser helfen», erklärte ZSG-Mediensprecherin Sonja Randjelovic gegenüber dem «Tagesanzeiger». Das Kursschiff setzte seine Fahrt nach der Rettung fort, und der Gerettete wurde später der Seepolizei übergeben.