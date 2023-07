Bundesrat Albert Rösti hält eine 1.-August-Rede bei Swissminiatur. Wir haben mit KI eine Rede schreiben lassen. Bild: Keystone / Imago

Gleich dreimal hält Bundesrat Albert Rösti eine 1.-August-Rede dieses Jahr. Wir haben KI gebeten, seine Rede bei Swissminiatur zu verfassen – mit erstaunlichem Resultat. Herr Rösti, Feel Free, Sie haben genug zu tun.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bundesrat Albert Rösti hält heute, 1. August, drei Reden zur Feier der Eidgenossenschaft.

Eine davon bei Swissminiatur in Melide TI.

blue News hat die Künstliche Intelligenz (ChatGPT) mit Prompts (Befehlen) gefüttert, um die 1.-August-Rede von Albert Rösti bei Swissminiatur schreiben zu lassen. Mehr anzeigen

Zur heutigen Feier der Eidgenossenschaft halten Sie, lieber Albert Rösti, gleich drei Reden in der Schweiz. Ganz schön viel zu tun. Und so eine Rede zu schreiben, ist kein Zuckerschlecken – und das gleich dreimal.

Deshalb haben wir uns bei blue News gedacht, dass wir Ihnen auf die Sprünge helfen. Respektive KI damit beauftragen, damit es Ihnen heute nicht zu viel wird.

Eins vornweg, wir haben OpenAi mit Daten über Ihre Person von parlament.ch gefüttert. Zudem noch eingegeben, welcher BR an welchem Ort eine Rede zum Eidgenössischen-Fest hält.

Unsere Aufgabenstellung, in Fachjargon Prompt genannt, für ChatGPT lautete: Schreibe mir eine 1.-August-Rede im Namen von SVP-Bundesrat Albert Rösti am 1. August im Swissminiatur in Melide, TI. Tonalität: salopp.

Das erste Resultat: «Das Beste an unserem Land? Ihr alle!»

Das erste Resultat klingt so:

Liebe Schweizerinnen und Schweizer, liebe Gäste,

Herzlich willkommen im Swissminiatur in Melide! Heute, am 1. August, ist ein besonderer Tag für unser geliebtes Land – der Schweizer Nationalfeiertag! Und ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, um diesen Tag zu feiern, als in diesem zauberhaften Miniaturpark, der unser wunderbares Land in all seiner Schönheit und Vielfalt zeigt.

Wisst ihr was? Ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt über unsere Heimat. Wir mögen zwar klein sein im Vergleich zu manch anderen Ländern, aber unsere Schweiz ist ein echtes Juwel! Wir haben majestätische Alpen, atemberaubende Seen, urige Dörfer und pulsierende Städte, und natürlich dürfen wir unsere leckeren Schokoladen und weltberühmten Uhren nicht vergessen!

Und wisst ihr, was das Beste an unserem Land ist? Ihr alle! Jede und jeder von euch trägt dazu bei, dass die Schweiz so einzigartig und großartig ist. Egal, ob ihr aus dem Tessin, der Romandie, der Deutschschweiz oder dem Graubünden kommt – wir sind alle zusammen die Schweiz!

Und heute ist der Tag, an dem wir uns daran erinnern, dass wir zusammengehören. An diesem 1. August feiern wir unsere gemeinsame Geschichte, unsere Werte und unsere Freiheit. Es ist der Tag, an dem wir uns als Land vereinen und stolz darauf sind, wer wir sind.

Lasst uns gemeinsam auf all das zurückblicken, was wir erreicht haben. Wir haben unsere Demokratie, unseren Föderalismus und unseren unabhängigen Geist. Wir haben unsere Traditionen, unsere Kulturen und unsere Sprachen, die uns bereichern und uns einzigartig machen.

Aber lasst uns auch in die Zukunft blicken! Es gibt so viel, was wir gemeinsam erreichen können. Lasst uns zusammenstehen, um unsere Herausforderungen anzugehen, sei es der Klimawandel, die Digitalisierung oder die sozialen Fragen. Mit unserem Pioniergeist und unserer Entschlossenheit können wir alles bewältigen!

An diesem besonderen Tag möchte ich euch alle ermutigen, euch als Teil dieses wunderbaren Landes zu fühlen und eure Stimme zu erheben. Jede Stimme zählt! Lasst uns zusammenhalten und unsere Schweiz weiterhin zu einem Ort machen, an dem wir stolz darauf sein können, zu leben.

In diesem Sinne möchte ich euch allen einen fröhlichen 1. August wünschen! Genießt den Tag, feiert mit euren Familien und Freunden, und lasst uns gemeinsam unsere Schweiz hochleben lassen!

Herzlichen Dank und ein dreifaches «Hopp Schwiiz!»

Noch etwas fade, aber ein valabler Start. Wir füttern KI noch mit Informationen zu Swissminiatur und nehmen noch einen Anlauf. Der Befehl dazu lautet: Baue Location Swissminiatur mehr ein, mache weniger Werbung für die Schweiz, nehme Bezug auf die jetzige politische Situation der Schweiz, näher bei den Bürger*innen, Text für deutschsprachige Schweiz schreiben (wegen des teutonischen scharfen S).

Zweite Runde: «Schauen wir auf unsere Miniaturwelt – hier sind wir vereint, genau wie in unserer echten Welt»

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Herzlich willkommen hier im Swissminiatur in Melide, wo wir heute den 1. August, unseren Nationalfeiertag, gemeinsam feiern! Ein Tag, der uns daran erinnert, wie stolz wir auf unser schönes Land sind und wie viel wir als Schweizerinnen und Schweizer gemeinsam erreichen können.

In dieser zauberhaften Miniaturwelt sehen wir unsere Schweiz im Kleinformat, eine Hommage an unsere Geschichte, unsere Kultur und unsere einzigartige Landschaft. Umgeben von der beeindruckenden Bergkulisse des Monte Generoso, des Monte San Salvatore und des Monte San Giorgio sowie dem Luganersee, spiegelt diese besondere Location unsere Verbundenheit zur Natur wider.

Heute ist ein Tag, an dem wir nicht nur auf unsere Vergangenheit zurückblicken, sondern auch auf unsere Gegenwart und Zukunft schauen. Die Schweiz steht vor Herausforderungen, sei es in der Politik, der Wirtschaft oder der Umwelt. Doch gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich die Stärke unserer Gemeinschaft.

Wir sind ein Land der Vielfalt, der Offenheit und der Solidarität. Unsere Demokratie ermöglicht es uns, unsere Meinungen zu äußern und gemeinsam Lösungen zu finden. Egal, ob wir aus dem Tessin, der Romandie, der Deutschschweiz oder dem Graubünden kommen, wir sind alle Teil dieser wunderbaren Schweiz.

Schauen wir auf unsere Miniaturwelt – hier sind wir vereint, genau wie in unserer echten Welt. Die Modelle der berühmtesten Gebäude und Monumente erinnern uns daran, wie reich unsere Geschichte ist, und die Miniaturzüge, Seilbahnen und Schiffe zeigen, wie gut wir zusammenarbeiten können.

Lasst uns an diesem besonderen Tag an einem Strang ziehen und uns für unsere Schweiz einsetzen. Gemeinsam können wir die Zukunft gestalten und unsere Werte, unsere Natur und unser soziales Miteinander bewahren.

Ich möchte Ihnen allen für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement danken. Jeder von Ihnen trägt dazu bei, dass unser Land stark und lebendig bleibt. Lasst uns aufeinander achten und füreinander da sein.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen fröhlichen 1. August! Genießen Sie diesen besonderen Tag mit Ihren Lieben und lassen Sie uns unsere Schweiz hochleben lassen!

Hopp Schwiiz und auf eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft!

Vielen Dank!

Dritter Versuch: «Von Mensch zu Mensch, wünsche ich Ihnen einen fröhlichen 1. August!»

Dritter Versuch einer knackigeren Rede. Unser Input für KI: Keine scharfen S benutzen, werden in der Schweiz nicht verwendet. Tonalität emotionaler.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Herzlich willkommen hier im Swissminiatur in Melide, wo wir heute den 1. August, unseren Nationalfeiertag, gemeinsam feiern! Was für ein wunderbarer Tag, um unsere Schweiz zu ehren und unsere Zusammengehörigkeit zu feiern.

In dieser bezaubernden Miniaturwelt sehen wir unser Land im Kleinformat, eine zauberhafte Darstellung unserer Geschichte, unserer Kultur und unserer vielfältigen Landschaft. Mit den majestätischen Bergen und dem funkelnden Luganersee um uns herum, spüren wir, wie eng wir mit unserer Natur verbunden sind.

Heute ist ein Tag voller Stolz und Dankbarkeit. Wir können uns glücklich schätzen, in diesem Land zu leben, das so reich an Vielfalt und Tradition ist. Wir sind ein Land der Gemeinschaft, der Offenheit und der Toleranz.

In Zeiten des Wandels und der Herausforderungen ist es umso wichtiger, dass wir zusammenhalten und füreinander da sind. Egal, ob wir aus dem Tessin, der Romandie, der Deutschschweiz oder dem Graubünden kommen, wir sind alle Teil dieses wunderbaren Mosaiks, das unsere Schweiz ausmacht.

Lasst uns heute nicht nur in die Vergangenheit blicken, sondern auch in die Zukunft. Gemeinsam können wir Großes erreichen, sei es in der Politik, der Wirtschaft oder beim Schutz unserer Umwelt.

Schauen wir auf unsere Miniaturwelt – hier sind wir vereint, genauso wie in unserer echten Welt. Die Modelle der berühmtesten Gebäude und Monumente erinnern uns daran, woher wir kommen, und die Miniaturzüge, Seilbahnen und Schiffe zeigen uns, dass wir gemeinsam vorankommen können.

Lasst uns an diesem besonderen Tag unsere Herzen öffnen und unsere Verbundenheit spüren. Wir sind eine Familie, eine Schweizer Familie, und zusammen sind wir stark.

Ich möchte Ihnen allen von Herzen danken, dass Sie hier sind und dass Sie Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft sind. Lasst uns gemeinsam den Nationalfeiertag in vollen Zügen genießen und unsere Schweiz hochleben lassen!

Von Mensch zu Mensch, wünsche ich Ihnen einen fröhlichen 1. August! Genießen Sie diesen besonderen Tag mit Ihren Lieben und lassen Sie uns unsere Schweiz feiern!

Hopp Schwiiz und auf eine Zukunft voller Liebe und Zusammenhalt!

Vielen Dank!

Die dritte Version ist ganz ordentlich, finden wir. Das mit den scharfen S scheint ein schwierigeres Unterfangen zu sein.

PS: Lieber Herr Bundesrat Rösti, falls Sie noch Bedarf haben, sollten für Ihre 1.-August-Rede bei Swissminiatur, bitte greifen Sie zu. Wir wünschen eine gelungene 1-August-Feier, in diesem Sinne: Hopp Schwiiz!