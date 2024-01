Linksextreme attackieren Polizeipatrouille in Basel

Beschädigtes Fahrzeug der Polizei Basel nach einem Angriff am Neujahrsmorgen. Bild: Kantonspolizei Basel

Bedrohliche Situation für eine Polizeipatrouille am Neujahrsmorgen in Basel-Stadt: Am Lindenberg umringten hunderte Personen das Polizeifahrzeug und beschädigten es. Die Angreifer werden der linksextremen Szene zugeordnet.

Bedrohliche Situation für eine Patrouille der Kantonspolizei Basel-Stadt: In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages wurden eine Polizistin und ein Polizist in ihrem Fahrzeug plötzlich angegriffen. Mehrere hundert Personen umringten das Polizeiauto, beschädigten es und bedrohten die beiden Polizeimitarbeitenden massiv.

Die Angreifer werden der linksextremen Szene zugeordnet, da der Vorfall nahe eines Lokals der linksautonomen Szene am Lindenberg stattgefunden hat. Die sehr erfahrenen Korpsangehörigen konnten sich dank ihrer besonnenen Reaktion in Sicherheit bringen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bestürzung über Attacke

Stephanie Eymann, die Vorsteherin des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements, äusserte sich bestürzt über die Attacke in «20 Minuten»: «Wir haben in den vergangenen Jahren mit sorgenvollem Blick in andere europäische Städte geschaut und an den vergangenen Silvester die Erosion des Respekts vor der Polizei mitverfolgen müssen. Dass wir beim neusten Jahreswechsel einen ähnlichen Fall mit einem solchen Übergriff bei uns in Basel erleben müssen, ist auch als Einzelfall durch nichts zu entschuldigen».