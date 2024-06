Die Urner Polizei informierte am Montag über den Todesfall. (Symbolbild) KEYSTONE

In Silenen UR ist am Donnerstagmorgen ein Mann auf einer Baustelle von einem Stein getroffen worden. Der 21-Jährige verstarb am Samstag.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann ist in Silenen UR auf einer Baustelle von einem Stein getroffen worden.

Der Mann verstarb später im Spital. Mehr anzeigen

Am vergangenen Donnerstagmorgen ereignete sich in Silenen an der Bristenstrasse ein Arbeitsunfall. Ein 21-jähriger Mann arbeitete auf einer Baustelle, als er aus noch ungeklärten Gründen von einem Stein am Kopf getroffen wurde.

Wie die Kantonspolizei Uri schreibt, wurde der Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen durch die Rega ins Spital überführt. Dort verstarb er am Samstag.

Die Abklärungen zur Unfallursache werden von der Kantonspolizei Uri, unter Leitung der Staatsanwaltschaft Uri, vorgenommen.