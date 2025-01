Am Samstagmorgen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Geschwister am Bahnhof Lausanne, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilt. KEYSTONE

Am Samstagmorgen kam es am Bahnhof Lausanne zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern. Ein 45-jähriger Mann verstarb kurze Zeit später im Spital.

Am Samstagmorgen, kurz nach 5 Uhr, ging bei der Waadtländer Polizei die Meldung ein, dass Sicherheitskräfte einen Mann in einer Unterführung am Bahnhof Lausanne wiederzubeleben versuchten.

Polizei und Rettungskräfte traten am Einsatzort ein und setzen die Hilfeleistung fort. Der 45-jährige Nigerianer wurde schliesslich ins Spital eingeliefert, wo er kurze Zeit später verstarb. Vor Ort nahm die Polizei seinen 35-jährigen Bruder fest.

Zwischen den beiden war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, wie die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung schreibt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.