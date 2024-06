Die Rega musste den Mann ins Spital fliegen. (Symbolbild)

In Mümliswil SO ist am Dienstag ein landwirtschaftlicher Helfer von einem Mähwerk getroffen und schwer verletzt worden. Der Mann musste ins Spital geflogen werden.

zis Sven Ziegler

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr, hat sich auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Mümliswil ein Arbeitsunfall ereignet, bei welchem ein 41-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Gemäss ersten Erkenntnissen wollten der Landwirt und ein Helfer ein Scheibenmähwerk an einem Traktor befestigen. Aus noch zu klärenden Gründen fiel dabei das Mähwerk auf den Helfer, wodurch dieser schwer verletzt wurde.

Nach der Erstbetreuung vor Ort wurde der Verunfallte mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen. Der genaue Unfallhergang und die Unfallursache werden durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn untersucht.