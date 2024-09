Migros-Kundin kann jetzt Hunderte Playmobil-Sets einlösen

Die Sammelaktion Playmobil-Mania der Detailhändlerin Migros schlägt weiter hohe Wellen: So erhielt eine Kundin für einen moderat hohen Online-Einkauf tausende Sticker.

Die Kudin meldete sich bei der Migros und nahm gegen Rückgabe der Märkli nach einigem Hin und Her das Angebot für einen Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Franken an.