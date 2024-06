Schliesst jetzt auch die Migros-Tochter in meiner Nähe?

Bei der Migros stehen radikale Umbauten an. (KEYSTONE/Christian Beutler) KEYSTONE

Hunderte Migros-Mitarbeiter verlieren ihren Job, Tochterfirmen werden verkauft und müssen Filialen schliessen. Der orange Riese setzt zum Abbau an. blue News erklärt die Auswirkungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Migros hat Melectronics verkauft.

17 Filialen werden geschlossen.

Auch weitere Veräusserungen sind geplant.

Die Migros packt den Sparhammer aus. 415 Stellen in der Industrie fallen weg, wie der orange Riese am Dienstag bekannt gibt. Zahlreiche Fachmärkte verschwinden, mehrere Tochterfirmen sollen verkauft werden.

Was bedeutet das für dich als Konsument? blue News beantwortet alle Fragen.

Was hat die Migros angekündigt?

Zusätzlich zu den 150 bereits angekündigten Stellenstreichungen folgt am Dienstag der Abbau von weiteren 415 Vollzeitstellen, 365 davon in der Industrie. Konkret betroffen sind die Delica, der Milchverarbeiter Elsa Group und die Migros Industrie AG.

Zudem verkauft die Migros Melectronics an Mediamarkt. 20 der 37 Filialen von Melectronics werden übernommen, die restlichen 17 Standorte werden geschlossen.

Wird jetzt auch die Lebensmittel-Filiale der Migros in meiner Nähe geschlossen?

Nein. Die Lebensmittelfilialen der Migros sind vom Abbau nicht betroffen. Diese werden ganz normal weiterbetrieben. Vom Abbau betroffen sind die Fachmärkte und der Industriebereich.

Was passiert mit Melectronics?

Wer bislang seine Elektronikwaren bei Melectronics eingekauft hat, wird dies künftig bei Mediamarkt tun. 20 der 37 Filialen von Melectronics werden übernommen, die restlichen 17 Standorte werden geschlossen. Laut einer Mitteilung von Mediamarkt liegen die übernommenen Standorte «alle in überregional bedeutenden Einkaufszentren.» Neu ist Mediamarkt in den Kantonen Zug, Schwyz, Nidwalden, Thurgau, Schaffhausen und Jura vertreten.

In 50 grösseren Filialen betreibt Melectronics ein integriertes Melectronics-Geschäft. An diesen Standorten soll künftig ein Basissortiment an Eletronikwaren angeboten werden, teilte die Migros schon im Frühling mit.

Welche Filialen werden geschlossen?

17 melectronics-Betriebe fallen dem Abbau zum Opfer. Betroffen sind laut Mitteilung die Filialen in Rapperswil SG, Bern (Marktgasse und Wankdorf), Thun (Oberland-Center), Olten SO (Sälipark), Münsingen BE, Lenzburg AG, Egerkingen SO (Gäupark), Basel (Claramarkt und Paradies), Wetzikon ZH, Wil SG, Frauenfeld TG, St. Gallen (St. Fiden), Winterthur (Grüzepark), Abtwil SG (Säntispark) und Crissier VD.

Was passiert mit Do it + Garden, SportX oder Micasa?

Auch hier setzt die Migros zur Verkaufsoffensive an, wie aus der Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Für die Möbelkette Micasa, den Bau- und Gartenmarkt Do it + Garden und die Velokette Bike World werden neu ebenfalls Käufer gesucht.

Laut der Migros ändert sich für Kunden aber vorerst nichts. «Sämtliche Geschäfte laufen wie bisher zuverlässig weiter», heisst es in der Mitteilung.

Noch unklar ist die Ausrichtung bei Obi. Die zehn Standorte in der Schweiz bleiben vorerst in Betrieb. Allerdings würden derzeit «mögliche Zukunftsoptionen für die strategische Ausrichtung und den Betrieb» ausgearbeitet, heisst es bei der Migros.

Die Verkaufsprozesse für SportX und Mibelle laufen derzeit noch.