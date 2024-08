Die Thurgauer Polizei ermittelt. (Archivbild) sda

In Kreuzlingen TG ist eine Minderjährige Opfer eines schweren sexuellen Übergriffs geworden. Die Polizei ermittelt.

zis Sven Ziegler

In der Nacht zum Sonntag kam es in Kreuzlingen zu einem massiven sexuellen Übergriff auf eine minderjährige Schweizerin. Zwischen 3 und 3.15 Uhr verging sich ein bislang unbekannter Täter auf dem Festgelände am Seeufer, Höhe Seeburgturm, gegen den Willen der jungen Frau an ihr und bedrohte sie anschliessend. Das Opfer informierte seine Eltern, diese alarmierten die Kantonale Notrufzentrale.

Die Kantonspolizei Thurgau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Der Täter wird als junger Mann mit arabischem Aussehen beschrieben, der Hochdeutsch sprach. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eingeleitet.