In der türkischen Stadt Istanbul kam es zu einem grossen Unglück. Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

In einem Nachtclub in Istanbul kam es zu einem Brand, der für 25 Personen tödlich endete. Weitere Menschen sollen verletzt sein.

red Alex Rudolf

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mindestens 25 Menschen seien bei einem Brand in den Räumen eines Nachtclubs verstorben.

Der Brand soll bei Reparaturarbeiten ausgebrochen sein. Mehr anzeigen

Bei einem Brand in den Räumen eines Nachtclubs in Istanbul sind mindestens 25 Menschen getötet worden. Acht weitere Menschen seien verletzt worden, sieben von ihnen schwer, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag unter Berufung auf das Istanbuler Gouverneursamt.

Das Feuer sei in den unteren Geschossen eines 16-stöckigen Gebäudes imm Stadtteil Gayrettepe ausgebrochen, die als Nachtclub genutzt würden. Der Brand sei ersten Erkenntnissen zufolge bei Reparaturarbeiten ausgebrochen und mittlerweile gelöscht. Der genaue Grund sowie die Identität der Opfer waren zunächst unklar.

Bei den Toten handelt es sich laut Innenminister Ali Yerlikaya um Bauarbeiter, die mit Renovierungsarbeiten beschäftigt waren.