Joggerin wird in Park getötet – Polizei verhaftet nackten Mann

Am Dienstagabend ist in Männedorf ZH eine Frau tödlich verletzt worden. Der mutmassliche Täter ist von der Polizei verhaftet worden.

Der 19-jährigen Schweizer habe in einem Park nackt herumgeschrien.

Das Opfer ist noch nicht identifiziert. Über das Motiv des mutmasslichen Täters ist noch nichts bekannt. Mehr anzeigen

In Männedorf ZH hat am Dienstagabend ein nackter, herumschreiender Mann eine Joggerin in einem Park getötet. Trotz Reanimation sei die Frau vor Ort an ihren Verletzungen gestorben. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 19-jährigen Schweizer.

Das Opfer sei noch nicht identifiziert, teilte die Zürcher Kantonspolizei am Mittwoch mit. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Der Verhaftete wird nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität übergeben. Ob sich der mutmassliche Täter und die Joggerin kannten, ist noch unklar.

Zweite Person leicht verletzt

Wie es bei der Kantonspolizei auf Anfrage hiess, verletzte der mutmassliche Täter am Dienstagabend noch eine weitere Person. Diese habe leichte Verletzungen davongetragen.

Womit der Täter die Menschen im Park angriff, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zum Hintergrund des Mannes machte die Polizei keine Angaben, also etwa zu psychischen Erkrankungen.

Laut einem Anwohner sei die leblose Frau direkt am Seeufer gelegen. Für ihn sei sofort klar gewesen, dass es sich nicht um einen Badeunfall handeln könne, da die Stelle nicht einfach zu erreichen ist. «Es ist eine enge Stelle, zu der man nur über eine schmale Treppe gelangt», wird er im «Blick» zitiert. Ein Nachbar habe nach Eintreffen der Rettungskräfte zudem beobachtet, wie ein blutverschmierter Helfer vom Ufer zurückkam.

Kurz vor 20 Uhr habe die Polizei laut einer Mitteilung die Meldung erhalten, dass ein Mann im Alma Park nackt herumschreie und andere Menschen tätlich angreife. Die eingetroffenen Einsatzkräfte hätten eine am Boden liegende, schwer verletzte Frau und den zuvor gemeldeten Mann vorgefunden.

