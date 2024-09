Neulenker gibt mit 500-PS-BMW Gas und kracht in Betonwand

Beim Unfallauto entstand Totalschaden. Kantonspolizei Aargau

Ein Neulenker hat ausserhalb von Eiken AG am Donnerstag die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren. Dieser ist gegen die Betonwand einer Unterführung geknallt. Beim Unfall ist niemand verletzt worden.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 20-jähriger Fahrer ist am Donnerstag in Eiken AG mit seinen BMW M3 gegen eine Betonwand geprallt.

Er blieb unverletzt.

Die Polizei hat den Führerschein auf Probe des Neulenkers beschlagnahmt. Mehr anzeigen

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um 23.30 Uhr auf der Hauptstrasse zwischen Frick und Eiken. In Richtung Eiken fahrend verlor der 20-jährige Lenker eines BMW M3 die Herrschaft über den Sportwagen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Demnach überquerte das Auto schleudernd die Fahrbahn und krachte gegen die Betonwand der dortigen Bahnunterführung.

Die Polizei fand den Lenker und seinen 16-jährigen Beifahrer unverletzt vor. Am neuwertigen Auto entstand hingegen Totalschaden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der junge Mann den 500-PS-Sportwagen übermässig beschleunigt und dadurch die Kontrolle verloren. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Neulenker den Führerausweis auf Probe vorläufig ab. Zudem stellte sie das Auto für eine vertiefte technische Überprüfung sicher.