Nordlicht und Sternschnuppen am Schweizer Nachthimmel

Meteoschweiz hielt den farbenfrohen Blick vom Piz Corvatsch GR fest. Bild: Keystone

Ein Nordlicht und Sternschnuppen haben sich in der Nacht auf Montag vom Piz Corvatsch GR beobachten lassen.

SDA

Zudem waren Wetterleuchten der Gewitter in der Westschweiz erkennbar.

Bereits im Mai waren in der Schweiz Polarlichter zu sehen.

Zudem waren Wetterleuchten der Gewitter in der Westschweiz erkennbar, wie der Wetterdienst des Bundes mitteilte. Das Nordlicht war vom Gipfel im Kanton Graubünden in nordöstlicher Richtung zu sehen, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) über den Kurznachrichtendienst X mitteilte.

Einmaliger Blick vom #Piz_Corvatsch heute Nacht. Während gegen Nordwesten das #Wetterleuchten der #Gewitter über der Westschweiz erkennbar ist, kann man in nordöstlicher Richtung ein #Nordlicht und #Sternschnuppen beobachten. Bild: Roundshot MeteoSchweiz Piz Corvatsch. pic.twitter.com/f2un0myYYs — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) August 12, 2024

Zuletzt hatten Nordlichter Mitte Mai für ein farbenfrohes Spektakel am Schweizer Nachthimmel gesorgt. Das in der Schweiz seltene Naturschauspiel war dann auch vom Flachland aus zu sehen.

Gute Bedingungen für Sternschnuppen

In der Nacht auf Montag sowie in der darauffolgenden Nacht herrschen in der Schweiz gute Bedingungen zum Beobachten von Sternschnuppen. Besonders zwischen 22.00 und 04.00 Uhr sind zumindest theoretisch bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde zu sehen, wie der private Wetterdienst Meteoswiss mitteilte.

Etliche Gemeinden haben zur besseren Sichtbarkeit der Sternschnuppen beschlossen, in der Nacht auf Dienstag ihre öffentliche Beleuchtung abzustellen – insbesondere im Kanton Waadt.

sda