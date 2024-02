Rund 30 Bauern mit ihren Traktoren haben am Samstag in Genf protestiert. sda

Zahlreiche Bauern haben am Wochenende in der Schweiz demonstriert. Ist das erst der Anfang? Der oberste Berner Bauer schliesst auch Strassenblockaden nicht aus.

Die Bauernproteste haben die Schweiz erfasst. Am vergangenen Wochenende fuhren in Genf und Basel-Landschaft rund 30 bis 40 Traktoren auf, forderten mehr Geld und Transparenz.

Nun warnt auch der höchste Bauer des Kantons Bern möglichen Blockaden. «Wir werden nicht mit dem Güllefass vor den Regierungsgebäuden auffahren. Aber ich will nicht ausschliessen, dass der Berner Bauernverband zu einem friedlichen Protest mit Strassenblockaden aufruft», sagt Jürg Iseli gegenüber dem «Bund».

Anders als in Deutschland sei der politische Rückhalt hierzulande für die Bauern gross. Allerdings treiben etwa die tiefen Preise die Landwirte auf die Strasse. So würden die Kosten für die Produktion zwar steigen. Die Bauern könnten den Detailhändlern und Verarbeitern die Preiserhöhung aber nicht weitergeben. Deshalb seien als Druckmittel für tiefere Preise auch Proteste möglich.

Idee kommt nicht überall gut an

Bereits in den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu kleineren Protestaktionen, berichtet die Zeitung. So würden in einigen Schweizer Ortschaften die Ortstafeln von Bauern umgedreht. Die umgedrehten Strassenschilder haben sich in Frankreich als Symbol der Proteste etabliert.

Dass es auch in der Schweiz zu Strassenblockaden kommen könnte, kommt nicht überall gut an. SVP-Vertreter Ronald Sommer, selber Bauer, sagt gegenüber dem Bund, Demos seien ein legitimes Mittel. Den Bogen überspannen dürfe man aber nicht. «Mit Strassenblockaden die Bürger ärgern, ist keine gute Idee.»