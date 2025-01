Gemäss Kantonspolizei Solothurn ist der Wechselgeld-Trick bereits vor einem Jahr angewendet worden. Symbolbild: Keystone

In Olten ist ein älterer Mann Opfer eines Trickbetrugs geworden, als er an einem Parkautomaten um Wechselgeld gebeten wird. Später stellt er fest, dass ihm 500 Franken fehlen.

Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Olten ist ein 78-jähriger Mann durch einen Trickbetrüger um 500 Franken erleichtert worden.

Der Dieb hat ihm an einem Parkautomaten vermeintlich mit dem Wechselgeld geholfen, in Wahrheit aber sein Portemonnaie geleert.

Das Opfer bedauert im Nachgang vor allem den Vertrauensmissbrauch. Mehr anzeigen

Ein 78-jähriger Mann ist am Mittwoch in Olten Opfer eines raffinierten Trickbetrugs geworden. Gegen 14 Uhr sprach ihn ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann am Klosterplatz an einem Parkautomaten an und bat um Wechselgeld. Da der Senior seine Brille nicht trug, half ihm der Unbekannte bei der Suche nach den passenden Münzen, wie «20 Minuten» berichtet.

Erst als der Solothurner eine halbe Stunde später in einem Café bezahlen wollte, habe er bemerkt, dass sein Portemonnaie leer war. Die 500 Franken, die er für einen Einkauf mit seiner Frau und Tochter mit sich führte, waren verschwunden. Schnell sei ihm klargeworden, dass seine Hilfsbereitschaft schamlos ausgenutzt worden war.

Die Tochter des Opfers zeigt sich erschüttert über die Dreistigkeit des Diebstahls. Sie war nur wenige Meter entfernt und hatte den Mann mit ihrem Vater sprechen sehen. «Er lächelte mir zu und verabschiedete sich, nichts wirkte verdächtig», sagt sie zu «20 Minuten». Der Vorfall habe bei ihrem Vater vor allem einen Vertrauensbruch hinterlassen, der ihn mehr als der finanzielle Verlust belaste.

«Werde mich nicht mehr auf solche Situationen einlassen»

Der Senior habe nach dem Vorfall schlecht geschlafen und sei menschlich enttäuscht. «Ich werde mich in Zukunft nicht mehr auf solche Situationen einlassen», reflektiert er am nächsten Tag.

Nach dem Vorfall erstattete die Familie Anzeige bei der Polizei. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigte den Vorfall und die Anzeige. Laut einem Sprecher der Polizei wurden im Januar 2024 zwei ähnliche Fälle von Wechselgeld-Trickdiebstählen in der Region Olten gemeldet, jedoch sei keine Häufung solcher Vorfälle erkennbar.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.