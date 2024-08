Schwieriger Fall für das Richteramt Olten-Gösgen: Ein 28-Jähriger Mann tötete vor zwei Jahren einen 60-Jährigen. Der Getötete hatte den Angeklagten jahrelang sexuell ausgebeutet. (Archivbild) Keystone

Das Richteramt Olten-Gösgen SO spricht den 28-jährigen Ruben D. der vorsätzlichen Tötung schuldig und verurteilt ihn zu acht Jahren Haft. Der Täter hat einen 60-Jährigen erschossen, der ihn sexuell ausgebeutet hatte.

Das Richteramt hat das Urteil gegen den Angeklagten am Freitagmorgen eröffnet. Der Schweizer, der Rapper sei und in den Medien Ruben D. genannt wird, hatte das Opfer in der Nacht vom 7. auf den 8. September 2022 mit massiver körperlicher Gewalt und mit dem Schuss aus einem Revolver am Aareufer in Winznau SO getötet. Das Opfer wurde einen Tag nach der Tat im Gebüsch gefunden.

Der Angeklagte hat die Tat gestanden. Die Staatsanwaltschaft hat den 28-Jährigen wegen Mordes angeklagt und eine Freiheitsstrafe von 16 Jahren gefordert.

Der Verteidigung plädiert auf Totschlag. Das Gericht solle lediglich eine Busse aussprechen. An der Verhandlung in der vergangenen Woche ist bekannt geworden, dass der Angeklagte vom getöteten Mann 15 Jahre lang sexuell ausgebeutet worden war. Die Verteidigung sprach von einem «egoistischen Triebtäter».

ga, sda