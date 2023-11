On setzt bei seiner neuen Kollektion auf Polyester aus recycelten CO2-Emmissionen. On AG

Die Abgase von gestern sind die Kleidung von heute: Die Schweizer Sportmarke On setzt neuerdings auf Polyester aus recycelten CO2-Emissionen. Möglich macht dies eine neuartige Technologie aus den USA.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Sportmarke On hat eine Bekleidungskollektion auf den Markt gebracht, die teilweise aus CO2-Emissionen hergestellt wird.

Die Kleidungsstücke werden mit einer neuen Technologie produziert, bei der Abgase aus der Industrie zu Polyester verarbeitet werden.

On arbeite darauf hin, künftig fossilfrei und zirkulär zu produzieren. Mehr anzeigen

Die Schweizer Sportmarke On hat eine Bekleidungskollektion auf den Markt gebracht, die teilweise aus CO2-Emissionen hergestellt wird. CleanCloud-Polyester heisst das Material, das Kohlenstoffemissionen als Rohstoff nutzt und im Vergleich zu neuem Polyester den CO2-Ausstoss um 20 Prozent reduziert.

Acht Kleidungsstücke umfasst die neue Kollektion. Es handle sich um einen Meilenstein in den Bestrebungen, Alternativen zu erdölbasierten Ressourcen zu finden, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Ähnlicher Prozess wie Bierbrauen

Die Technologie hinter dem neuen Stoff stammt von LanzaTech, einem Biotech-Unternehmen aus den USA. Und so funktioniert es: Kohlenmonoxid aus Industrieabgaben wie Stahlwerken oder Emissionen aus Mülldeponien werden abgefangen, bevor sie in die Atmosphäre gelangen. Speziell ausgewählte Bakterien fermentieren das kohlenstoffreiche Abgas auf natürliche Weise zu flüssigem Ethanol – ähnlich wie beim Gärungsprozess beim Bierbrauen. Das Ethanol wird dehydriert und letztlich zu fertigem Polyester polymerisiert.

«Die Emissionen von gestern sind die Kleidung von heute», sagt Jennifer Holmgren, CEO von LanzaTech. Es gebe genug Kohlenstoff über der Erde, um fast alles herzustellen, was wir brauchen.

CleanCloud sei das Ergebnis von fünf Jahren Arbeit. Die Ambitionen von On sind hoch: «Wir arbeiten auf eine Zukunft hin, in der On-Produkte fossilfrei und zirkulär sind», steht in der Mitteilung.