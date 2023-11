Mann rast auf Porsche-Probefahrt mit 196 km/h in Kontrolle

Die Kantonspolizei Aargau hat am Montag einen Sportwagenfahrer in Holziken AG gestoppt, der ausserorts mit 196 km/h unterwegs war. (Symbolbild) Keystone

Die Kantonspolizei Aargau am Montagvormittag bei Holziken AG ein Auto mit Tempo 196 auf einer 80er-Strecke gemessen. Der 30-jährige Lenker war mit einem elektrischen 600-PS-Porsche auf Probefahrt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Aargau hat am Montagvormittag bei Holziken AG ein Auto mit Tempo 196 auf einer 80er-Strecke gemessen.

Der 30-jährige Lenker und sein Beifahrer waren mit einem elektrischen 600-PS-Porsche auf Probefahrt.

Dem Lenker wurde der Führerausweis abgenommen, die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren. Mehr anzeigen

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle hat die Kantonspolizei Aargau am Montagvormittag zwischen Holziken und Kölliken ein Auto mit Tempo 196 auf einer 80er-Strecke gemessen. Dem 30-jährigen Lenker wurde der Führerausweis abgenommen, die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren.

Gegen 11 Uhr sei ein Sportwagen mit dem Lasermessgerät auf der Bachstrasse in Holziken mit 196 km/h erfasst worden, der in Richtung Kölliken gefahren sei, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte.

Der elektrisch angetriebene Porsche Taycan wurde sogleich gestoppt. Die Polizisten trafen darin zwei junge Männer an, die mit dem ausgeliehenen 600-PS-Boliden auf Probefahrt waren.

Der 30-jährige Lenker und sein Beifahrer haben sich auf einer Probefahrt mit einem Porsche Taycan befunden. (Symbolbild) Keystone

Nach Abzug der gesetzlichen Toleranzgrenze ergebe sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 111 km/h, womit der Rasertatbestand erfüllt sei.

sda