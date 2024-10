Augenzeugin: «Ich habe Kinder schreien gehört»

Polizisten sichern den Tatort ab. BRK-News

Am Berninaplatz in Zürich-Oerlikon läuft aktuell ein Polizeieinsatz. Ein Mann hat am Dienstagmittag in Zürich-Oerlikon mehrere Kinder angegriffen und drei verletzt.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Berninaplatz in Zürich-Oerlikon läuft aktuell ein Polizeieinsatz.

Viele Einsatzkräfte sind vor Ort.

Die Hintergründe sind bisher noch unklar. Mehr anzeigen

15.30 Uhr Studentengebäude abgeriegelt Einige hundert Meter vom abgesperrten Bereich entfernt, mussten Anwohner ein Haus an der Oerlikonerstrasse verlassen. Die Anwohnerinnen und Anwohner dürfen das Studentengebäude momentan nicht betreten, wie eine Frau «20 Minuten» berichtet. Einzelne Personen seien von der Polizei ins Haus begleitet worden. Vor Ort sind auch Spezialeinheiten der Polizei, mit vollautomatischen Waffen und Kampfmontur ausgestattet. Sie durchsuchen aktuell mehrere Gebäude an der Strasse. Mehr anzeigen

Ein Mann hat am Dienstagmittag in Zürich-Nord mehrere Kinder angegriffen. Er hat dabei drei Kinder verletzt. Die Stadtpolizei Zürich hat den mutmasslichen Täter festgenommen.

Die Polizei war kurz nach 12 Uhr über ein Gewaltdelikt an der Berninastrasse in Zürich-Oerlikon informiert worden. Sie rückte sofort mit einem Grossaufgebot aus.

Gemäss ersten Erkenntnissen wurden an der Berninastrasse mehrere Kinder durch einen Täter verletzt. Der Angreifer konnte arretiert werden.

Mehr dazu in unserer Medienmitteilung: https://t.co/wZv43xrRSA — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) October 1, 2024

Die teilweise schwer bewaffneten Einsatzkräfte sperrten das Gebiet in der Folge grossräumig ab. Über dem Gebiet drehte eine grosse Polizeidrohne ihre Runden. Die Stadtpolizei bestätigte zunächst nur, dass ein Polizeieinsatz im Gang sei, ohne weitere Informationen abzugeben.

Das Gebiet ist grossräumig abgesperrt. BRK News

Kurz nach 14 Uhr teilte sie dann mit, dass ein Mann mehrere Kinder angegriffen und drei von ihnen verletzt habe. Der Tatverdächtige sei festgenommen worden. «Es besteht keine Gefahr mehr für die Bevölkerung.»

«Ich habe gesehen, wie Eltern vorbeirannten in Richtung Hort»

Eine Person erzählt «20 Minuten», dass Eltern in Polizeibegleitung in den Kinderhort geführt wurden. Eine Anwohnerin sagt: «Ich habe gesehen, wie Eltern vorbeirannten in Richtung Hort.»

Zu TeleZüri sagt eine Augenzeugin: «Ich habe Kinder schreien gehört und dann kamen viele Polizeikräfte.»

Weitere Angaben – etwa zu Art und Schwere der Verletzungen der Kinder und über den tatverdächtigen Mann – liegen noch nicht vor. Die Stadtpolizei kündigte weitere Informationen «zu einem späteren Zeitpunkt» an. Für Angehörige richtete sie eine Hotline ein.

olgr, sda