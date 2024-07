Am Donnerstag ereignete sich in einer Migros-Filiale ein Raubüberfall. Symbolbild: Keystone

Nach einem Raubüberfall auf eine Migros-Filiale in Kollbrunn ZH am Donnerstagabend hat der Täter die Flucht ergriffen. Er ist am Sonntagmorgen verhaftet worden.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntag einen 16-Jährigen verhaftet.

Dieser soll am Donnerstag eine Migros-Filiale in Kollbrunn ZH ausgeraubt haben.

Er wird sich vor der Jugendanwaltschaft verantworten müssen. Mehr anzeigen

Gegen 19.15 Uhr betrat ein Jugendlicher am Donnerstag eine Migros-Filiale in Kollbrunn ZH und begab sich hinter die Kasse. Mittels Körpergewalt versuchte er die Kasse zu öffnen. Eine Angestellte versuchte dies zu verhindern, es kam zu einem Handgemenge zwischen den beiden.

Schliesslich gelang es dem unmaskierten und unbewaffneten Jugendlichen, die Kasse zu öffnen und mehrere hundert Franken daraus zu entnehmen. Er flüchtete im Anschluss. Verletzt wurde niemand.

Durch die Kantonspolizei Zürich wurde sofort eine Fahndung nach dem Jugendlichen eingeleitet. Der mutmassliche Täter wurde am frühen Sonntagmorgen verhaftet, wie die Polizei mitteilt. Der 16-jährige Afghane wird nach der polizeilichen Befragung der Jugendanwaltschaft zugeführt.