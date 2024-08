Historische Häuser in Münster VS: Das geschützte Ortsbild wird durch das geplante Ärztezentrum nicht beeinträchtigt, sagt der Gemeindepräsident. Commons/JoachimKohlerBremen

Weil ein 70-jähriger ehemaliger Banker wegen seiner Ferienwohnung in Münster VS Einsprachen gegen ein Ärztezentrum erhebt, steht die medizinische Grundversorgung der Gemeinde Goms auf dem Spiel.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Pensionär verhindert durch zahlreiche Einsprachen den Bau eines Ärztezentrums in Münster VS.

Dieses ist wichtig für die Region Goms, wo es nur noch zwei Hausärzte gibt, die beide über 70 Jahre alt sind.

Der 70-jährige Ex-Banker hat eine Ferienwohnung 100 Meter vom geplanten Bau entfernt.

Der Gemeindepräsident klagt, die Gründe für die Einsprachen seien fadenscheinig. Ein Kauf der Wohnung durch die Gemeinde scheiterte bisher an zu hohen Forderungen des Rentners. Mehr anzeigen

Es sind zwar mehrere Einsprachen, die den Bau eines Ärztezentrums in Münster VS ausbremsen, doch sie kommen alle von ein- und derselben Person. Dabei wohnt der Ex-Banker nicht mal in der gemeinde Goms, sondern im Kanton Solothurn. Doch der 70-Jährige bekämpft das Projekt «seit der ersten Stunde», schreibt der «Blick».

Der Bau ist dringend nötig, heisst es weiter: In der Region gebe es nur zwei Hausärzte, die beide auch noch über 70 Jahre alt sind. Mit dem modernen Zentrum sollten einerseits neue junge Medizinerinnen und Ärzte angelockt werden. Weiter soll auch die Sanität dort angesiedelt und zudem ein Projekt für altersgerechtes Wohnen umgesetzt werden.

«Die Beweggründe sind fadenscheinig»

Dass es nicht vorangeht, regt den Gemeindepräsidenten von Goms mächtig auf: «Es ist unglaublich, dass ein Mann ein für die Allgemeinheit so wichtiges Projekt verhindern kann», klagt Gerhard Kiechler im «Blick» – auch wenn er die demokratischen Prozesse natürlich respektieren müsse.

Der Pensionär sorge sich etwa um das geschützte Ortsbild von Münster, das aber gar nicht beeinträchtigt werde, so Kiechler. Seine Ferienwohnung liegt 100 Meter vom geplanten Standort entfernt, doch in der Nähe befänden sich auch ein Supermarkt, eine Schule und eine Feuerwehrstation.

Weiter moniert der Rentner, dass der Verkehrslärm durch den Bau steigen könnte. Kiechler kontert, die Kantonsstrasse sei bereits vielbefahren, weil sie zu den Pässen Furka, Grimsel und Nufenen führe. «Wie viel zusätzlichen Lärm kann es schon geben?», fragt er und antwortet: «Die Beweggründe sind fadenscheinig.»

Das Angebot, eine 30er-Zone einzurichten, habe ebenso wenig gefruchtet wie ein Kaufangebot für die Ferienwohnung. Der Preis hat dem Ex-Banker aber nicht zugesagt: Laut «Blick» soll er für die 3,5-Zimmer-Bleibe knapp 500'000 Franken von der Gemeinde fordern, was über den Kosten liege, die Wohnungen sonst in der Region kosteten.