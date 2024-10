Vali1 Hmmmm.. Diese Rösti bringt so einige Mägen zum kolabieren.

Schweizer61 Es gibt nur noch eines die Autobahn Übereinander Bauen, Mister Rösti, denn in anderen Länder wie in USA und Japan gibt's dies schon lange, den unser Land hat nicht mehr Platz für solche Spiele und unsere Politik ist mit einer 10 Millionen Bevölkerung, 22 Millionen Tourismus und 550 000 Grenzgänger tagtäglich wo in die Schweiz Arbeiten kommen, nicht mehr fähig die Infrastruktur aufrecht zuerhalten und dies sind keine Gerüchte dies ist die Wahrheit, meinen lieben Bundesräte und Politik.

Friekauppau29 Klar braucht es diesen Ausbau der Strassen, VCS nein danke unbrauchbar.

Epidot Das passt genau zu unserem "Umweltminister" Rösti. Möglichst lange Gegenargumente unter Verschluss halten und eigene Theorien aufstellen, die sich am Schluss als negativ erweisen.

robbingwood0815 Epidot völlig therapieresistent, unser «Verkehrt-Minister».

WillyBusch Da hilft nur eins: Ausbauen und wenn sich zeigt dass es nichts bringt, wieder rückbauen.

Colorless-Ratificati Endlich mehr Umlagerung vollziehen.

LkW-Verkehr (national und international) von den Autobahnen zur Bahn verlagern. Strassentransport mit Sprintern regional auf die letzte Neile beschränken. Erübrigt Notwendigkeit zum weiteren Autobahnausbau (rechte Spur heute dauerbelegt von LkW's). Erst ein NEIN erzielt den notwendigen wirtschaftlichen Zwang für Lkw-Lobby. Umlagerung kann zudem zu den Infrastrukturkosten der Bahn beitragen. LkW- Lobby logischerweise überhaupt nicht begeistert, da lukrative Pfründe veloren gingen Win-win mit Umsetzung eines Volksentscheides und weniger Co2-Belastung. Da helfen auch Schalmeienklänge über vermehrte E-LkW's nicht wirklich weiter.

Argus49 Autobahnausbau zur Erhöhung der Sicherheit. Pistenverlängerung (Kloten) zur Erhöhung der Sicherheit …

Es geht immer ums Gleiche: Erhöhung der Kapazitäten.

Henefuerbuetzer Ich bin gegen mehrere Spuren. Macht doch der heutigen Autobahn ein Dach auf Pfosten und Trägern drauf. Oben fahren die leichten und schnelleren Fahrzeuge, unten der schwerere Verkehr und die langsameren. Damit können wir Land sparen, es sind keine Enteignungen nötig. Landschaftsbild? Das ist ja sowieso bereits gestört. Was billiger ist weiss allerdings nicht - es wird so oder so teuer. Diesen Vorschlag habe ich an alle Parteien der Schweiz schon mal schriftlich eingegeben.

Colorless-Ratificati Henefuerbuetzer Träumerische Idealvorstellungen, die nicht bei jeder Person hinter einem Lenkrad ankommen wird. Es gibt heute schon viele auf der Überhohlspur fahrende Personen, die lieber kilometerlang das Panorama geniessen, als sich auf den Verkehr zu konzentrieren. Besonders auffallend, wenn ein avwechslungsreiches Umfeldpanorama dann noch händefuchtelnd mit den Mitfahrern geteilt wird und die rechte Spur ohnehin vom LkW-Verkehr dauerbelegt ist.

Sardegna1 Also ehrlich jetzt ; wieso soll ein Ausbau von Fahrspuren zu weniger Sicherheit führen? Astra enttäuscht mich sehr mit dieser nicht verständlichen Aussage. Die machen doch gemeinsame Sache mit den Grünen. Ich fahre viel im Ausland wo 3 oder sogar 4 Spuren sind und habe noch nie dieses Chaos erlebt wie in unserem Land. Schaut euch mal im Ausland um was Autobahnen anbelangt und lernt etwas.

robbingwood0815 Sardegna1 Ja, ich schaue ins Ausland – speziell gerne Richtung Frankreich/Paris – eine Stadtautobahn, die fast nix bringt – ausser endlosen Stau. Klar wird durch die Erhöhung des Gesamtkapazität weder die Sicherheit erhöht – noch der Durchfluss flüssiger – eigentlich ein Ladenhüter.

Colorless-Ratificati Ausnahnsweise glaube ich einer Studie die eine Verschlechterung der Sicherheit beim Ausbau vorhersagt. Mehr Spuren, höhere Verkehrsdichte erfordern zwangsläufig vermehrte Aufmerksamkeit. Klarer Widerspruch zu heute ständig bestehenden vielfältigen Ablenkungen, durch Assistenzsysteme, Smartphonebenützung (trotz Verbot) etc Da helfen auch heute zunehmend im Tagesverlauf verstärkt feststellbare psychische und physische Belastungen nicht wirklich.

Peulauflock43 Wenn durch den Ausbau der Autobahnen weniger Ausweichverkehr durch Dörfer und Quartiere braust, kann er sehr wohl zu mehr Sicherheit beitragen.

Colorless-Ratificati Peulauflock43 Was hat den der bisher schon erfolgte Ausbau auf Transitachsen anliegenden Dörfern gebracht? Nur Zufahrts- und Durchgangssperen. Noch mehr davon?

Peulauflock43 Colorless-Ratificati Schau mal was in den anliegenden Dörfern bei einer Staumeldung auf der Autobahn passiert. Ich denke es ist klar, was es bringen würde, wenn diese teilweise täglichen Staus verhindert werden könnten.

markush Rösti masst sich schon wieder an, allen Experten aus hohlen Bauch zu widersprechen, sogar seinem eigenen Bundesamt. Hatten wir doch schon mal vor kurzem mit seinem Ausstieg aus dem Kernernergie Ausstieg. Solch absolutistisches Exekutivgebaren kommt vorzugsweise aus der SVP-Ecke. So auch der Walliser Regierungsrat Franz Ruppen, der die mehr als 10 Jahre dauernde, von vielen Experten begleitete Planung der 3. Rhonekorrektion, durch 3 fragwürdige Schnellschuss-Studien vom Tisch haben will. Lieber lässt er die Walliser in den immer häufiger und stärkeren Hochwasser absaufen. SVP-Führungskompetenz à la Trump. Generell sollte uns die starke Affinität dieser Partei zu Putin, Orban, AfD etc. warnen.

Klamauki Bin im Grunde nicht für einen Autobahnenausbau, aber was bleibt uns übrig mit dem Anpeilen einer 10 Millionen-Bevölkerung und noch mehr? Schuld an dieser Stausituation ist die Politik, die Parteien die die Zuwanderung, das Asylwesen fördern? Genau diese Gedanken machte sich Bundesrat Rösti von der SVP auch. Nun sollen diese Menschen die nichts unternehmen gegen die masslose Einwanderung dieses Kröte Schlucken! Den Fünfer und das Weggli ist im 21. Jahrhundert auch noch nicht zu Erhalten? Was soll das Blablah mit Kommentaren wenn die Grundursache fahrlässig ignoriert wird? Eine geologische Fläche kann man nicht aufblasen wie einen Ballon! 🤔