Beim betroffenen Silo (Mitte) fehlt nun der Deckel. Bild: Luzerner Polizei

Am Donnerstag ist es auf einem Firmengelände in Sursee LU zu einer Explosion eines Rohstoffsilos gekommen. Der Deckel des Silos wurde dabei über 70 Meter auf das Dach eines Nebengebäudes geschleudert.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Sursee LU ist am Donnerstag ein Rohstoffsilo explodiert.

Der Deckel flog dabei rund 70 Meter weit.

Die Ursache ist noch unklar. Mehr anzeigen

Auf einem Firmengelände in Sursee LU explodierte am Donnerstag ein Rohstoffsilo. Dabei wurde der Deckel und weitere Teile des Rohstoffsilos weggeschleudert, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Der Deckel kam über 70 Meter entfernt auf einem Dach eines Nebengebäudes der gleichen Firma zu liegen.

Zudem entstand Sachschaden an mehreren Gebäuden in der Umgebung. Verletzt wurde niemand. Im betroffenen Rohstoffsilo wurde Baugips gelagert. Die Umgebung im Umkreis von rund 50 Meter des Silos wurde entsprechend mit Gipsstaubpartikel verschmutzt.

Wieso es zur Explosion kam, ist derzeit unbekannt. Die entsprechenden Ermittlungen sind am Laufen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.