Der 83-Jährige kippte beim Unfall mit seinem Rollstuhl auf die Seite und wurde leicht verletzt. Kantonspolizei St. Gallen

Ein 83-jähriger Rollstuhlfahrer ist am Montag in Engelburg SG von einem Lastwagen erfasst worden. Er stürzte und wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Engelburg SG ist ein Rollstuhlfahrer von einem Lastwagen angefahren worden.

Der 83-Jährige wurde leicht verletzt. Mehr anzeigen

Der Unfall geschah am Montag kurz nach 14.35 Uhr, als der 83-Jährige mit seinem motorisierten Rollstuhl vom Trottoir auf die St. Gallerstrasse in Richtung Engelburg Zentrum abbog, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilt.

Als dann der 61-jährige Lastwagenfahrer von der Breitschachenstrasse in die St. Gallerstrasse abbog, kam es zur Kollision. Der Rollstuhl kippte und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Franken.

mafr, sda