Ruedi Noser spendiert Kreuzfahrt für rund 2'000 Menschen

Die Mitarbeiter des ehemaligen Ständerates Ruedi Noser haben in einer Umfrage entschieden, dass sie eine Mittelmeerkreuzfahrt machen wollen. Quelle: Keystone/Gaetan Bally

Obwohl er sich zu seiner aktiven Zeit als Politiker für den Klimaschutz einsetzte, lädt der ehemalige Zürcher Ständerat Ruedi Noser seine rund 800 Angestellten und deren Familien auf eine Kreuzfahrt ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Noser-Gruppe feiert ihr 40-jähriges Jubiläum auf einem Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer.

Noser rechnet damit, dass rund 2'000 Personen teilnehmen werden und die ganze Sache rund fünf Millionen Franken kostet.

Früher sass Noser im Initiativkomitee der Gletscher-Initiative. Wie kann er die Reise mit dem Klimaschutz vereinbaren? Mehr anzeigen

Die Noser-Gruppe weiss, wie man ordentlich auf den Putz haut. Zum 40-jährigen Bestehen des Unternehmens wird im Oktober eine Woche lang auf einem eigens gecharterten Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer gefeiert. Eingeladen sind alle Angestellten und deren Angehörigen.

Die rund 800 Mitarbeiter*innen können sich derzeit für den Firmenausflug anmelden, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Der ehemalige Zürcher Ständerat Ruedi Noser rechnet mit rund 1'000 belegten Kabinen beziehungsweise etwa 2'000 Menschen.

Barcelona, Mallorca, Valencia und Marseille

Laut Einladung würden unvergessliche Aktivitäten sowohl an Bord des Schiffs als auch an Land warten. Am 5. Oktober legt das Schiff in Genua ab und kommt nach Stationen in Barcelona, Mallorca, Valencia und Marseille wieder dorthin zurück.

«Wir wollen einen sozialen Event für unsere Mitarbeitenden und ihre Familien ermöglichen», sagt CEO Herbert Ender. «Das erscheint uns nach den Einschränkungen während der Corona-Zeit wichtig.»

Das ist bereits das dritte Mal, dass die Noser-Gruppe ihre Angestellten auf eine Kreuzfahrt einlädt – nach 2009 und 2017. Mitsamt dem entstehenden Arbeitsausfall lässt sich das Unternehmen den Trip rund fünf Millionen Franken kosten, wie Noser zum «Tages-Anzeiger» sagt.

«Umweltaspekt ist ein grosses Thema»

Der ehemalige Zürcher Ständerat sitzt im Initiativkomitee der zurückgezogenen Gletscher-Initiative. Dass Kreuzfahrten als sehr klimaschädigend gelten, liess Noser wohl ausser Acht. Eine Mehrheit der Belegschaft habe sich in einer Umfrage für die Kreuzfahrt entschieden. Wie Noser sagt, sei der Umweltaspekt ein grosses Thema. Dieses Jahr soll ein neueres Schiff zum Einsatz kommen, sagt er weiter.

Eine Anfrage von blue News zur Klimafreundlichkeit des Trips blieb bis am späteren Nachmittag unbeantwortet.